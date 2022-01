Résumé, résultat et objectifs de Naples

09/01/2022 à 18:48 CET

Daniel Gonzalez

Napoli a battu la Sampdoria au minimum dans un match qu’ils ont contrôlé depuis le début. Malgré leur supériorité, les Parténopéens n’ont réussi à marquer qu’après une erreur défensive de la défense génoise. L’équipe de Spalletti a de nouveau gagné en championnat après deux journées sans connaître la victoire. Les Napolitains affronteront le Barça le 17 février en Ligue Europa.

SIESTE

SAM

Naples

Ospina ; Di Lorenzo, Juan Jesus, Rrahmani, Ghoulam (Tuanzebe, 80′) ; Demme (Fabián, 80′), Lobotka, Elmas; Insigne (Politano, 30′), Mertens, Petagna.

Sampdoria

Audero (Falcone, 46′) ; Ferrari (Yepes, 89′), Dragusin, Chabot, Augello (Murru, 75′) ; Askildsen, Thorsby, Ekdal (Rincon, 46′), Ciervo (Caputo, 72′) ; Quagliarella, Gabbiadini.

Arbitre

Dites Bello. TA : Chabot (45+1′), Murru (91′).

Incidents

Match correspondant à la 21e journée de Serie A, disputé au Stadio Diego Armando Maradona.

Les Napolitains ont rapidement pris le contrôle du match, mais la Sampdoria est restée dans un bloc bas et a réussi à résister aux attaques locales. La première occasion nette est venue après l’équateur de la première mi-temps, après un coup de Rrahmani du bord de la zone où vous vous êtes arrêté Audero avec un grand étirement. Blessure à Lorenzo Insigne, qui partira pour le Toronto FC à la fin de la saison, contraint Spalletti entrer Politano quand le temps indiquait une demi-heure de jeu. Malgré le revers, Napoli s’est amélioré dans le jeu et a profité d’occasions dangereuses.

Ghoulam averti d’un coup franc qui est parti près du but et, dans les minutes qui ont suivi, Jorge Jésus il a ouvert le tableau des scores avec une tête. Cependant, l’arbitre a annulé le but pour hors-jeu après l’avoir consulté dans le VAR. Quand le jeu allait se reposer, il est apparu Andréa Petagna pour ouvrir la boîte. L’attaquant italien a profité d’un mauvais rebond de la défense d’un tir acrobatique et a permis à Napoli d’aller aux vestiaires en avant dans la lumière.

La seconde mi-temps était à l’image de la première et la Sampdoria n’a pas réussi à mettre en danger un Naples clairement supérieur. Les occasions les plus claires étaient peu nombreuses et toutes monopolisées par les locaux. Mertens a eu deux très bonnes occasions d’augmenter la distance au tableau d’affichage, mais ses tirs sont passés à côté. L’autre grande occasion a été jouée par Politano, qui a tiré loin après un excellent jeu individuel. Finalement, le tableau de bord n’a pas bougé et l’équipe napolitaine a remporté la victoire avec le but solitaire de Pétagna au bord du repos.