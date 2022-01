Résumé, résultat et objectifs de Roma

01/09/2022

Le à 21:01 CET

Daniel Gonzalez

La Juventus a joué dans l’un des retours de la saison pour battre la Roma à l’Olimpico. La première mi-temps s’est terminée sur un nul 1-1, mais les Romains ont réussi à inscrire deux buts à la pause pour déséquilibrer le match. L’ensemble des Allegri il a réagi à l’avantage de la maison et a marqué trois buts en dix minutes pour surmonter le match et prendre les trois points. Avec cette victoire, ceux de Turin ajoutent 38 points et se rapprochent des positions de Champions. Ceux de Mourinho, quant à eux, cumulent trois journées sans gagner et totalisent 32 points.

ROM

JUV

Rome

Patrick ; Ibáñez, Cristante, Smalling; Maitland-Niles, Pellegrini (Maire, 88′), Veretout (C. Pérez, 78′), Mkhitaryan, Viña ; Afena-Gyan (Shomurodov, 71′), Abraham

Juventus

Szczesny ; Place, de Ligt, Rugani, De Sciglio; Locatelli, Bentancur (Arthur, 64′), McKennie ; Dybala (Chiellini, 82′), Kean (Morata, 64′), Chiesa (Kulusevski, 32′).

Buts

1-0 M.11 Abraham. 1-1 M.18 Dybala. 2-1 M.48 Mkhitaryan. 3-1 M.53 Pellegrini, une faute. 3-2 M.70 Locatelli. 3-3 M.75 Kulusevski. 3-4 M.77 De Sciglio.

Arbitre

Davide Massa. TA : Veretout (50′), Ibáñez (55′), Cristante (76′) / Cuadrado (45+2′), de Ligt (52′, 81′), Locatelli (65′).

Incidents

Match correspondant à la 21e journée de Serie A, disputé au Stadio Olimpico di Roma.

L’ensemble des Mourinho il a averti les Piémontais dans les premières minutes au moyen de Tammy Abraham, qui a enchaîné avec sa tête un corner, mais le tir n’a pas attrapé la porte. L’attaquant anglais réapparut dans les minutes qui suivirent et ne manqua pas. Véretout a donné un coup de pied dans un coin qui Abraham Il peigna dès le premier bâton pour ouvrir la boîte. La Juve a réagi au bon tronçon initial des Romains et a équilibré le jeu grâce à une bonne définition de Paulo Dybala. Avec l’égalité dans la lumière, aucune équipe n’a réussi à dominer l’autre et les minutes se sont écoulées sans chances claires. Une vente aux enchères de Petit À la fin de la pause, il a pu déséquilibrer le combat, mais la défense de Bianconera a repoussé l’occasion et les équipes se sont rendues aux vestiaires.

La Roma a commencé la seconde mi-temps avec une marche de plus et il n’a pas fallu longtemps pour rompre l’égalité. arménien Mkhitaryan a marqué le 2-1 depuis le bord de la surface et Pellegrini augmenté la distance avec un coup franc direct magistral dans les minutes qui ont suivi. La Juventus a souffert dans la première section de la deuxième période, mais l’entrée de Arthur Oui Morata à la 64e minute, le jeu a changé. Les bianconeri ont amélioré et raccourci les distances avec une belle tête de Locatelli, qui a activé les alarmes de l’ensemble de Mourinho.

Les de Allegri ils ont obtenu l’égalité pratiquement sur le prochain jeu avec le but de Koulusevski, qui a profité d’un rejet à l’intérieur de l’aire romaine. Après une longue revue dans la VAR pour un éventuel hors-jeu, le but a été validé. Avec un score équilibré et la Roma déplacée, la Juventus a réussi à déséquilibrer le match grâce à la médiation de Mattia De Sciglio, qui a défini avec qualité et déclenché la joie de son équipe. La fête ne s’est pas calmée et par Ligt a commis un penalty avec la main qui était le deuxième jaune. Pellegrini assumé la responsabilité d’égaliser le match et d’affronter les dix dernières minutes avec une supériorité numérique, mais Szczesny magistralement arrêté la peine maximale.

La Roma n’a pas réussi à égaliser et la Juventus a pris les trois points de la Roma Olimpico après un retour épique.