Résumé, résultat et vainqueur de la 4 étape

11/05/2021 à 17:49 CEST

L’Américain Joe Dombrowski (Emirats Arabes Unis) a remporté mardi la quatrième étape du Giro d’Italia, disputé entre Piacenza et Sestola, de 187 kilomètres, la première épreuve de montagne dans laquelle l’italien Alessandro De Marchi (Israel Start Up) a enfilé le maillot rose du leader.

Dombroswki, 29 ans a réussi la grande évasion de 25 hommes qui a marqué la journée et qui a finalement été la, arrivant seul avec un temps de 4h.58.38. L’Italien Alessandro De Marchi (Israel Start Up) est entré 13 secondes et son compatriote de Bardiani Filippo Fiorelli 37 secondes.

Le premier groupe de favoris, avec les Espagnols Mikel Landa en tant que protagoniste avec le Colombien Egan Bernal, il est entré à 1,37 minute du vainqueur.

Au total, De Marchi mène Dombrowski de 22 secondes et le Belge Louis Vervaeke (Alpecin) de 42 secondes.

Ce mercredi, la cinquième étape emmènera le peloton de Modène à Cattolica sur 177 kilomètres.