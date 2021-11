Résumé, résultats et buts d’Alavés 1-2 Celta de LaLiga

27/11/2021 à 16h35 CET

.

Santi Mina et Iago Aspas Ils ont stoppé la séquence du Deportivo Alavés dans leur élan et ont donné trois points précieux au Celta de Vigo, qui ont confirmé leur amélioration lors de la quinzième journée de LaLiga Santander jouée au stade Mendizorroza et avec la neige comme témoin.

AILE

CEL

Alaves

Pacheco ; Martín, Laguardia, Lejeune, Rubén Duarte (Sylla, 87 ‘); Loum (Guidetti, 78′), Toni Moya (Pina, 78′), Pere Pons (Manu García, 78′), Édgar (Pellistri, 71’), Luis Rioja, Joselu.

celtique

Dituro ; Kevin Vázquez, Araujo, Javi Galán ; Beltran; Brais Méndez (Tapia, 56′), Denis Suárez (Solari, 56′), Nolito (Cervi, 46′) ; Aspas (Murillo, 82′), Santi Mina.

Buts

0-1 M.11 Santi Mina. 1-1 M.21 Joselu. 1-2 lames M.70.

Arbitre

Gonzalez Fuertes. TA : Duarte (32′), Lejeune (37′), Aguirregabiria (57′) / Brais Méndez (50′), Tapia (85′).

Incidents

Match correspondant à la quinzième journée de LaLiga Santander, joué à Mendizorroza devant 10 093 spectateurs.

Santi Mina Il a dépassé les Galiciens 11 minutes après le début de l’affrontement et peu de temps après Joselu Mato a égalisé le concours et mis les tables au repos. En seconde période, après un poteau de l’albiazul Mamadou loum, Iago Aspas Il a dépassé les siens après avoir encaissé le rejet du penalty qu’il avait lui-même lancé et arrêté Image de balise Fernando Pacheco.

Avec cette victoire, les Galiciens ont une nouvelle fois fait un bond au classement et ont dépassé Alavés, qui a vu sa séquence de cinq matchs interrompue sans perdre.

La rencontre a commencé très ouverte avec les arrivées des deux équipes et la première occasion claire a été de Père Pons à 9 minutes, après une longue combinaison des albiazules, qui s’est conclue par une bonne entrée de Martin Aguirregabiria, libre de marquer pour mettre un ballon en deuxième ligne, bien que le milieu de terrain catalan n’ait pas pu lui donner de la puissance et l’a rattrapé Matias Dituro.

Le Celta a pris l’avantage dans le jeu suivant avec un but de Santi Mina qu’il n’ait pas réussi à effacer Image de balise Fernando Pacheco catégoriquement et qui était en retard Victor Laguardia pour faire passer le ballon au-dessus de la ligne. Le duel était très vivant et les occasions se produisaient des deux côtés et les locaux n’ont pas perdu la face au jeu, bien que le Celta ait essayé d’abaisser les hautes révolutions avec lesquelles il a commencé.

Le match nul est venu à la 21e minute après un bon entracte de la bande de Edgar Mendez, Luis Rioja Prolongé le centre mordu du canari à l’envers et Joselu Mato le poussa au filet. albiazul égalait avec ce but Javi moreno, qui avec 29 buts était le seul meilleur buteur d’Alavés en Première Division.

C’était un échange constant dans lequel le Celta était peu pour mettre les Alavesistas dans leur région, qui étaient sérieux et ordonnés dans le travail défensif. La seule frayeur dans le Vitorian derrière était Victor Laguardia avec une affectation à Image de balise Fernando Pacheco qui a pris le contre-pied du gardien d’Estrémadure, qui a dû fermer après le ballon pour le dégager et l’empêcher de se faufiler dans le but local.

Au bord du repos Santi Mina Il a eu l’occasion de dépasser à nouveau le Celta, mais son tir au but est passé au-dessus du but de Glorioso.

Les locaux sont sortis bouchés sous la neige en seconde période et le coup de pied arrêté a encore une fois été leur meilleur allié pour mettre le danger sur le but de Matias Dituro. Sénégalais Mamadou loum il a planté le ballon dans le poteau après un corner après plusieurs coups de pied consécutifs des Basques sur la surface des Celtiñas, qui ont tenté de contre-attaquer avec la vitesse de leurs hommes les plus offensifs.

L’arbitre a ordonné que le ballon soit changé lorsque la neige a commencé à se déposer sur l’herbe et juste après Iago Aspas dépassé Image de balise Fernando Pacheco, mais Moaña était hors-jeu.

À la 70e minute, González Fuertes a décrété une pénalité après une main de Martin Aguirregabiria et l’attaquant de Vigo a riposté après avoir recueilli le rejet du gardien de but babazorro, qui a arrêté le tir mais n’a pas pu réagir avec le ballon lâche.

Les Galiciens ont été encouragés après avoir pris de l’avance sur le tableau d’affichage et ont continué à chercher le but rival pour élargir un score qui a pu bouger beaucoup plus qu’il ne l’a fait. Image de balise Fernando Pacheco Il a évité le troisième à la 80e minute et les Vitoriens se sont de nouveau confiés aux coups de pied arrêtés pour égaliser à nouveau le duel.

Jean guidetti Il l’avait dans ses bottes, mais il s’est trop amusé et la défense galicienne lui a sauté dessus pour éviter l’enchère, alors que le Suédois avait tout en sa faveur. Matias Dituro eu le temps de s’exhiber devant un tir lointain de Joselu Mato et Celta a pris les trois points dans une finale quelque peu cahoteuse avec des interventions des médecins des deux équipes.