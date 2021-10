Résumé, résultats et buts de Brest 2-0 Monaco en Ligue 1

31/10/2021 à 19:26 CET

Brest a battu Monaco 2-0 lors de la 12e journée de Ligue 1. Les hôtes se sont montrés supérieurs dès l’entame et ont enchaîné leur troisième match consécutif sans perdre. L’arbitre suspendu momentanément dans la dernière ligne droite en raison du grand nombre de fusées éclairantes actives dans les fonds.

Stade Brestois

Bizot ; Pierre-Gabriel, Chardonnet, Herelle (Brassier, 46′), Duverne ; Magnetti, Belkebla, Faivre (Del Castillo, 90′), Le Douaron (Cardona, 58′) ; Honorat, Mounie.

Monaco

Nubel; Aguilar, Maripán, Badiashile, Henrique (Sibidé, 66′) ; Martins (Jakobs, 66′), Tchouameni, Jean Lucas (Golovin, 58′), Diop (Boadu, 46′) ; Volland, Ben Yedder (Fofana, 84′).

Buts

1-0 M.19 Mounie. 2-0 M.79 Honorat.

Arbitre

Johan Hamel. TA : Magnetti (53′) / Henrique (17′), Diop (42′), Ben Yedder (81′), Volland (83′).

Incidents

Match correspondant à la 12e journée de Ligue 1, disputé au Stade Francis-Le Blé.

L’ensemble dirigé par Zakarian il a pris le contrôle du jeu dans les premières minutes du match et est allé chercher le match. Les Monégasques ont été surpris par l’approche locale et ont reçu le premier but à la 19e minute. Steve Mounie Il a ouvert la boîte après avoir reçu un ballon gratuit dans la surface, ajoutant son deuxième but en championnat. Les de Kovac ils n’ont pas réagi au but local et sont allés se reposer derrière sur le tableau d’affichage.

Le scénario du match est resté en seconde période, Monaco ayant peu d’idées pour briser le système défensif de Brest. Les locaux ont continué à bien défendre les tentatives d’attaque monégasques et ont eu la patience d’aller chercher le deuxième but. Les de Zakarian ils ont eu plusieurs occasions de marquer, mais ils n’y sont parvenus que dans la dernière ligne droite du match. Une belle participation de Cardona activée Honorat pour marquer la finale 2-0.

Monaco a raté l’occasion d’accéder aux positions européennes et de rester au milieu du tableau avec 17 points. Brest, quant à lui, est toujours sur une lancée et ajoute 5 points sur les 9 derniers possibles, bien qu’ils restent dans les places de relégation.