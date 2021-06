Résumé, résultats et buts de la Suède (1-2) Ukraine en Eurocup.

29/06/2021 à 23:54 CEST

Joël Gadéa

Les huitièmes de finale de l’Eurocup nous réservaient une autre soirée épique en clôture. L’Ukraine a laissé la Suède à l’écart à la 120e minute après un match très serré, marqué par des arrêts et un jeu difficile dans la dernière ligne droite.

Suède

Olsen ; Lustig (Krafth, 83′), Lindelöf, Danielson, Augustinsson (Bengtsson, 83′) ; Larsson (Claesson, 96′), Olsson (Helander, 101′), Ekdal, Forsberg ; Kulusevski (Quaison, 96′) ; Isak (Berg, 96′).

Ukraine

Bushchan ; Zabarnyi, Krystov, Matviyenko ; Karavaev; Sydorchuk (Bezus, 117′), Stepanenko (Makarenko, 95′), Shaparenko (Malinovskyi, 60′), Zinchenko; Yarmolenko (Dovbyk, 105′), Yaremchuk (Besedin, 90′) (Tsygankov, 101′).

Buts

0-1 M. 27 Zinchenko. 1-1 M. 43 Forsberg. 1-2 M. 120 Dovbyk.

Arbitre

Daniele Orsato (Italie). TA : Kulusevski (69′), Forsberg (85′) / Yarmolenko (79′). TR : Danielson (99′).

Stade

Parc Hampden. 16 830 spectateurs.

Le Triangle suédois des Bermudes, formé par Isak, Forsberg Oui Koulusevski, indétectable pour l’arrière ukrainien, a commencé à attaquer avec des éclairs, avec des chances pour les trois, mais sans le succès final. C’est la Juventus qui, petit à petit, lançait l’équipe suédoise derrière lui, en mode capitaine général, pour résoudre les inconnues posées par le nouveau schéma ukrainien.

Avec trois dans le fond de départ, Chevtchenko Il a trouvé la clé pour attaquer les espaces et les fermer derrière. Si le trio suédois a proposé mais n’a pas eu le succès final, la qualité de l’Ukraine a ouvert l’interdiction sur le but. C’était dans un changement de front de Shaparenko Quoi Yarmoleko contrôlé pour servir une passe extraordinaire avec l’extérieur et que Zinchenko terminez-le tôt et pliez la moufle d’Olsen.

La Suède a dû prendre le commandement, avec Forsberg comme bannière. L’équipe d’Europe du Nord a échoué jusqu’à ce que Leipzig frappe un tir puissant du bord qui a touché Zabarnyi induire en erreur Bushchan et devenir le tirage suédois. Au bord du repos, tout est reparti de zéro.

Le but de sa vie

La magie de Forsberg, qui s’est écrasé deux fois contre le poteau, pour déséquilibrer le jeu. L’Ukraine avait aussi la sienne, mais a subi le même sort qu’une Suède ratée. Sans l’excitation de lundi, le match s’est prolongé en prolongation avec une grande égalité. Jusqu’à ce que Danielson était chargé d’ajouter du piquant au jeu, quand il a vu le rouge direct pour une entrée sur Besedin.

De là à la fin, le fronton ukrainien du mur suédois faisait une entaille jusqu’à l’apparition du héros inattendu. Dovbyk, d’un coup de klaxon, qui a rendu fou, avec le but de sa vie, tout un pays qui figure parmi les huit meilleurs d’Europe pour la première fois de son histoire du football. Bien que votre technicien, Andreï Chevtchenko, il serait un jour le meilleur joueur du monde.