Résumé, résultats et buts de l’Angleterre 2-1 Danemark du Championnat d’Europe

07/07/2021 à 23h45 CEST

Roger Payro

L’égalisation des demi-finales de la Coupe d’Europe 1996 n’en valait pas la peine pour l’Angleterre. Les ‘Trois Lions’ avaient et ont faim d’un titre et ils ont dû travailler dur pour mettre fin à l’héroïque Danemark, qui peut rentrer chez lui la tête haute. Il avait besoin de temps supplémentaire pour atteindre la finale, son premier dans le tournoi. Là, l’Italie vous attend. Le « ça rentre à la maison » n’est qu’à un pas de changer le gérondif pour le participe. Kane et Sterling, les héros qui ont effacé le but de Damsgaard, non sans controverse.

ING

VACARME

Angleterre

Pickford ; Walker, Stones, Maguire, Shaw ; Phillips, Rice (Henderson, 95′) ; Saka (Gréaliste, 69′ (Trippier, 106′)), Mount (Foden, 95′), Sterling ; et Kane.

Danemark

Schmeichel; Christensen (Andersen, 79′), Kjaer, Vestergaard (Vent, 105′) ; Larsen (Wass, 67′), Höjbjerg, Delaney (Jensen, 88′), Maehle ; Braithwaite, Dolberg (Norgaard, 67′) et Damsgaard (Poulsen, 67′).

Buts

0-1 M. 30 Damsgaard. 1-1 M. 39 Kjaer (en pp). 2-1 M. 104 Kane.

Arbitre

Danny Makkelie (Pays-Bas). TA : Maguire (49′) / Wass (72′).

Incidents

Wembley. 60 000 téléspectateurs.

Gareth Southgate, bourreau dans l’édition fatidique d’il y a 25 ans, a arrangé le onze que tout le monde attendait. La seule question était de savoir s’il donnerait une continuité à Sancho et J’aurais à nouveau Saka, son option A, qui était déjà remis de son malaise. Il a tiré sur le joueur d’Arsenal et cela ne s’est pas mal passé pour lui, même si c’est son homologue gaucher qui a eu le plus d’importance durant le premier quart d’heure.

Sterling était constamment recherché et donnait un sentiment de danger contre un Danemark qui s’est défendu bec et ongles et est sorti vivant du harcèlement initial. Höjbjerg et Damsgaard ont informé Pickford qu’ils n’étaient pas à Londres pour faire du tourisme, bien que l’attaquant de la Sampdoria ait laissé derrière lui une véritable œuvre d’art. Et c’est que seul un but pourrait mettre fin au record stratosphérique sans correspondre à l’Angleterre. Depuis mars personne n’a battu l’équipe de la rose et 691 minutes plus tard Damsgaard a fait un coup franc de 25 mètres directement au bas des mailles.

“Le coup arrive à temps”, pensaient-ils à Wembley. Il restait une heure de jeu et les « Trois Lions » ont de nouveau activé le mode félin. Sterling a cherché la réponse sur coup franc, puis a tiré sur la poupée devant un Schmeichel qui a commencé à chauffer. Le but, oui, ne pouvait pas faire grand-chose à égalité. Kane a laissé passer un bon ballon pour Saka, dont la passe décisive est entrée dans celle de Kjaer. Sterling était déjà derrière pour le pousser. Objectif clé avant les vacances.

Au redémarrage, Pickford a tiré sur Dolber, bien qu’il soit à órsai, et Schmeichel ‘s’est fait piquer’. Magnifique tronçon du gardien de Leicester pour refuser le but à une tête en plastique de Maguire. Ils se connaissent bien depuis leur passage au King Power. Les hommes de Southgate sont passés à la vitesse supérieure mais le duel est gelé pendant quelques minutes, jusqu’à ce que Kasper Hjulmand fasse un triple changement pour se rafraîchir les jambes.

siège anglais

Le Danemark est arrivé plus juste en force à la demi-finale et dans les dernières minutes cela s’est fait remarquer. Braithwaite Il a essayé de donner de l’air comme il le pouvait lors d’une attaque mais le siège anglais était méridien. Cependant, le danger ne s’est pas traduit en occasions claires. Un centre de Mount et une tête de Maguire, qui a un aimant sur le dessus, n’a pas servi à empêcher la septième prolongation de cette Eurocup.

Là, le Danemark prolongea ses souffrances. Je l’ai attendu encore une demi-heure pendant que les « Trois Lions » avaient faim. Schmeichel a tiré un tir croisé de Kane et Maguire, Grealish et Sterling ont accumulé des tirs en un rien de temps. Celui de City, comme d’habitude dans le tournoi, est devenu la clé pour faire pencher la balance.

En 102′ un slalom de catégorie a été marqué et dans la zone entre Maehle et Jensen ils l’ont renversé. Le “sandwich” était évident malgré le très très léger contact. Le VAR n’a pas changé la décision de Danny Makkelie et Harry Kane, non sans suspense, a inscrit le but qualificatif. Schmeichel a arrêté le penalty mais le rejet a été percé par le ‘9’ anglais lui-même. Il compte déjà 10 buts pour lui dans les phases finales de la Coupe du monde ou des Coupes d’Europe, égalant avec Gary Lineker dans le top-1. Il n’y a rien.

Southgate s’est protégé par Trippier par Grealish, qui était sorti de rafraîchissement, bien que la deuxième partie de l’extension n’ait pas changé le signe du résultat. Braithwaite a essayé, sans succès. Honneurs pour le Danemark.