Résumé, résultats et buts de l’Ukraine 2-1 Macédoine du Nord du Championnat d’Europe

in

17/06/2021 à 17h19 CEST

.

L’équipe d’Ukraine a battu une farouche Macédoine du Nord avec quelques problèmes (2-1) ce jeudi à Bucarest pour ajouter ses trois premiers points et entrer pleinement dans la lutte dans le groupe C pour le passage au deuxième tour du Championnat d’Europe.

UKR

MKD

Ukraine

Bushchan ; Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko ; Shaparenko (Sydorchuk, 78′), Zinchenko, Stepanenko; Yarmolenko (Tsygankov, 70′), Malinovskyi (Sobol, 92′) et Yaremchuk (Besedin, 70′).

Macédoine du Nord

Dimitrievski ; Alioski, Musliu, Velkovski (Trickovski, m.85), Ristovski, Nikolov (Trajkovski, 46′); Spirovski (Churlinov, 46′), Ademi (Ristevski, 85′), Bardhi (Avramovski, 77′) ; Elmas et Pandev.

Buts

1-0 M.29 : Yarmolenko ; 2-0 M.34 : Yaremchuk ; 2-1 M.57 : Alioski.

Arbitre

Fernando Andrés Rapallini (Argentine). TA : Shaparenko (42′) / Velkovski (59′) et Avramovski (83′).

Stade

Stade national de Bucarest. Environ 13 000 spectateurs.

Sous le soleil de Bucarest et avec la chaleur de leurs supporters, qui pourtant minoritaires faisaient plus de bruit que le rival, la Macédoine du Nord a sauté sur le terrain en voulant se battre pour la possession du ballon et surprendre les défenseurs ukrainiens.

Le jeu a cependant respecté le scénario prévu dans sa première mi-temps, avec la sélection de Andreï Chevtchenko contrôler le ballon et atteindre la zone de Macédoine du Nord avec une certaine facilité, qui a été surpassée à tout moment.

Contrairement à leur duel contre l’Autriche, la Macédoine du Nord était moins robuste en défense et les stages ukrainiens sur les ailes étaient une constante, avec Yaremchouk Oui Yarmolenko très actifs regagnent leurs repères.

Des pieds de ce dernier est venu le premier but du match et, après avoir sauvé Dimitrievski En heads-up, l’attaquant ukrainien s’est racheté sur corner arrière, terminant presque à plaisir depuis la petite surface sur un jeu mal défendu.

La Macédoine du Nord étant éliminée et sans marge de réaction, Yaremchouk fait 2-0 au tableau d’affichage à peine 5 minutes plus tard après avoir reçu une superbe passe de Yarmolenko qui l’a laissé seul avant le but, qu’il a battu d’un tir bas au premier poteau.

Les de Angelovski Ils ont tenté de profiter de l’euphorie de leurs rivaux pour surprendre avec une belle percée du vétéran Pandev, qui, malgré le crash du premier ballon qui a touché le fond des filets, a vu son but annulé pour hors-jeu.

Après un repos nécessaire, la Macédoine, jusque-là apathique et sans idées, ne baisse pas les bras et revient sur le terrain les batteries chargées.

Ademi, premier et Trajkovski, deux minutes plus tard, ils étaient proches de marquer, mais les deux fois ils se sont heurtés à un Impérial Bushchan sous le but.

Le rejet de ce deuxième coup est tombé aux pieds de Pandev, qui a été percuté par Karavaev dans la zone, provoquant l’Argentine Rapallini, le premier officiel de la CONMEBOL à arbitrer un match d’Eurocup, indiquera la sanction maximale.

Malgré son tir raté de 11 mètres, le rebond s’est terminé aux pieds de Ezgjan Alioski, qui a porté le score à 2-1 au tableau d’affichage à la 57e minute du match.

Avec les deux, la dynamique du match a complètement changé, l’Ukraine attendant patiemment en défense, comme elle l’a déjà fait contre les Pays-Bas, et la Macédoine du Nord contrôlant la possession.

Même ainsi, la différence de niveau était encore palpable et l’Ukraine s’est montrée capable d’atteindre la surface avec très peu de passes, comme dans une bonne combinaison de l’aile gauche qui Tsygankov renvoyé du but rival. 10 minutes avant le coup de sifflet final, l’arbitre, après supervision de la VAR, a de nouveau accordé un penalty, en l’occurrence en faveur de l’Ukraine pour une main de Avramovski.

Tout semblait cher à ceux de Chevtchenko, mais Dimitrievski il a arrêté le tir avec autorité et a donné de l’espoir à son équipe avant les dernières minutes.

La Macédoine du Nord, poussée par ses supporters, a essayé jusqu’au dernier moment, mais la fatigue a joué contre eux et ils n’ont eu aucune autre chance d’égaliser et de rester en vie lors de la dernière journée de compétition.