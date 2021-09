Résumé, résultats et buts de Lyon 1-1 Lorient en Ligue 1

25/09/2021 à 23:03 CEST

Daniel González

Lyon et Lorient ont fait match nul (1-1) lors de la huitième journée de Ligue 1. Les locaux ont joué en infériorité numérique dès le premier quart d’heure de la rencontre, mais ont réussi à neutraliser un Lorientais qui n’a pas imposé l’expulsion de Emerson. Lyon compte 12 points et est toujours en dehors des positions européennes. Les visiteurs, quant à eux, restent en troisième position avec un point de plus que les Lyonnais.

OL

LOR

Olympique de Lyon

Lopes; Dubois, Boateng (Da Silva, 72′), Denayer (Diomande, 19′), Emerson ; Caqueret, Guimaraes, Shaqiri (Slimani, 46′ (Cherki, 77′)), Paquetá, Aouar (Henrique, 19′); Toko Ekambi.

Lorient

Nardi ; Carioca, Mendès, Laporte, Petrot, Le Goff ; Le Fée (Diarra, 78′), Lemoine (Monconduit, 78′), Abergel ; Moffi, Lauriente (Faissal, 85′).

but

0-1, Lauriente (20′). 1-1, Toko Ekambi (50′).

Arbitre

Bastien Dechépy. TA : Dubois (67′) / Abergel (28′), Lemoine (61′). TR : Emerson (14′)

Incidents

Match correspondant à la huitième journée de Ligue 1 disputée au Parc Olympique Lyonnais.

L’équipe lyonnaise est mieux entrée dans le match et a eu plusieurs approches dangereuses sur la surface de Lorient. Malgré des débuts prometteurs, Lyon a vu le match se compliquer à 15 minutes en raison de l’expulsion controversée de Emerson. L’arbitre lui a montré le rouge direct pour une faute sur Le Fée. Les mauvaises nouvelles ont continué pour les habitants avec la blessure de Denayer dans les minutes qui suivent. Pierre Bosz ils ont effectué un double changement pour reconstituer leur équipe, mais Lorient a rapidement profité de sa supériorité numérique et a pris l’avantage à la 20e minute. Lauriente il a envoyé un coup franc direct au fond des filets, démontrant une belle frappe de balle.

Lyon a réagi avec fierté au but du visiteur et a eu plusieurs approches dans la zone opposée, mais le tableau d’affichage n’a pas bougé et les équipes se sont arrêtées avec 0-1. A la reprise, les Lyonnais ont maintenu le bon niveau de la dernière section de la première période et n’ont pas tardé à faire le bonheur de leurs fans. Toko Ekambi a égalisé le match à la 50e minute en profitant d’une belle passe Slimani, qui est entré dans la pause pour remplacer Shaqiri. L’Algérien s’est blessé dans la dernière ligne droite du match et est revenu sur le banc.

Les deux équipes ont eu des chances de prendre l’avantage au tableau d’affichage, mais elles n’ont pas réussi dans la définition. Pourtant, Lyon a pu s’imposer à la dernière minute quand Lucas Paqueta il a marqué, mais le VAR l’a annulé pour hors-jeu et a mis fin au match. Bien qu’ayant joué à dix dès la 15e minute, le match nul s’est peu à peu fait à un Lyon qui pourrait prendre les trois points.