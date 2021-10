Résumé, résultats et buts de Lyon 2-0 Monaco en Ligue 1

16/10/2021 à 23:23 CEST

Daniel González

L’Olympique de Lyon a battu Monaco (2-0) dans un match bloqué dès le début et cumulé quatre matches sans défaite. Les de Pierre Bosz ils ont profité de nombreuses occasions, mais Nubel, le gardien visiteur, a évité la victoire. Avec cette victoire, Lyon ajoute 16 points sur 30 possibles et accède aux positions européennes.

OL

LUN

Lyonnais

Pollersbeck ; Dubois, Boateng, Denayer, Emerson ; Caqueret, Guimarães, Aouar ; Shaqiri (Kadewere, 67′), Ekambi, Cherki (Paquetá, 67′).

Monaco

Nubel; Aguilar, Disasi, Badiashile, Henrique ; Fofana, Matazo (Lemarechal, 82′), Jean Lucas (Jakobs, 82′), Volland (Boadu, 71′) ; Martins (Akliouche, 93′), Ben Yedder.

Buts

1-0, Ekambi, sur penalty (75′). 2-0, Denayer (91′).

Arbitre

Amaury Delerue. TA : Caqueret (77′) / Disasi (73′), Jean Lucas (76′)

Incidents

Match correspondant à la 10e journée de Ligue 1, disputée au Parc Olympique Lyonnais.

Les Lyonnais ont dominé la première mi-temps mais n’ont pas réussi à concrétiser leurs occasions. L’opportunité la plus évidente de ceux de Bosz C’était l’en-tête de Toko Ekambi, qui s’est arrêté Nubel dans un excellent tronçon. Le gardien allemand a été le protagoniste de la première période, avec 4 arrêts avec lesquels il a réussi à garder sa cage inviolée. Monaco est resté renfermé et, malgré les occasions locales, n’a pas trop souffert. Cependant, ceux de Kovac Ils n’ont pas généré de danger pour le contre et n’ont profité que d’un timide tir au but dans les 45 premières minutes.

Monaco a mieux fait à la pause et a eu plusieurs approches dangereuses. Les Lyonnais réagissent à la brève supériorité des visites et prennent le contrôle. Lorsque le parti est entré dans la dernière ligne droite, Disasi commis un penalty que l’arbitre n’a pas hésité à signaler. Toko Ekambi il a pris ses responsabilités et a converti la peine maximale. Lyon a cherché à augmenter la distance au tableau d’affichage et l’a fait dans le temps additionnel, grâce au but du défenseur central Denayer.