Résumé, résultats et buts de Marseille 4-1 Lorient de Ligue1

17/10/2021 à 23:01 CEST

Daniel González

L’Olympique de Marseille est revenu contre Lorient dans un grand match. Les de Sampaoli Ils ont commencé à perdre mais ont réussi à faire tourner le tableau des scores avec une belle victoire.

MER

LOR

Marseille

López ; Saliba, Caleta-Car, Peres ; Rongier (Balerdi, 88′), Kamara, Lirola (Gueye, 75′), Payet, Guendouzi ; Konrad (Bamba, 75′), Milik.

Lorient

Nardi ; Igor Silva, Mendès, Laporte, Jenz, Le Goff ; Le Fée (Boisgard, 61′), Monconduit, Abergel ; Diarra (Grbic, 69′), Lauriente (Ouattara, 86′).

Buts

0-1, Lauriente, sur penalty (13′). 1-1, Kamara (27′). 2-1, Guendouzi (56′). 3-1, Milik (85′). 4-1, Guendouzi (90+1′).

Arbitre

Antoine Gautier. TA : Lauriente (81′).

Incidents

Match correspondant à la 10e journée de Ligue 1, disputée au stade Vélodrome.

Les Marseillais sont mieux entrés dans le match et n’ont pas mis longtemps à avoir la première chance. Dimitri paye il a joué le premier coup du match à cinq minutes, mais le gardien l’a arrêté. Malgré la supériorité initiale de l’Olympique, une erreur de Kamara Cela a conduit au penalty qui a ouvert la boîte en faveur des visiteurs. Lauriente il a pris ses responsabilités et transformé le maximum de pénalité pour dépasser Lorient. Avec le résultat contre, les Français Payet il a pris ses responsabilités et a guidé Marseille vers un match nul. Posséder Kamara il a réparé son erreur et a placé le match nul sous les projecteurs avec un superbe tir. Le match s’est arrêté avec un match nul.

A la récréation, le premier avis était de Lorient, mais Pau López fait un grand arrêt pour maintenir l’égalité. La réaction marseillaise a été immédiate. Payet Il a maintenu son niveau élevé de la première mi-temps et a mené Marseille à la rentrée. Guendouzi le corner envoyé par le milieu de terrain a terminé le fond des filets. Les de Sampaoli Ils ont cherché à augmenter la distance au tableau d’affichage, mais la défense lorientaise a stoppé les attaques marseillaises.

Dans les dernières minutes Arkadiusz Milik et Guendouzi, signant leur doublé, a fermé le score. Avec cette victoire, Marseille accède à la troisième place du classement avec 17 points.