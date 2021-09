Résumé, résultats et buts de Milan 2-0 Lazio en Serie A

09/12/2021

Le à 21:04 CEST

Daniel González

Les Milan a dépassé le Latium par 2-0 lors de la troisième journée de Serie A. Avec cette victoire, les ‘rossoneros’ ajoutent 9 points sur 9 possibles et affrontent leurs débuts en Ligue des champions, après sept saisons, avec de très bons sentiments.

Milan

Maignan, Calabre, Tomori, Romagnoli, Theo Hernández ; Tonali, Kessié (Bakayoko, 60′ (Bennacer, 74′)), Brahim (Ballo-Touré, 80′), Florenzi (Saelemaekers, 60′), Rafael Leao (Ibrahimovic, 60′) et Rebic.

Latium

Reina, Marusic (Lazzari, 64′), Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic (Basique, 74′), Lucas Leiva, Luis Alberto ; Pedro (Moro, 84′), Felipe Anderson (Zaccagni, 64′) et Immobile (Vedat Muriqi, 84′).

Buts

1-0, Rafael Léao (45′). 2-0, Ibrahimovic (67′).

Arbitre

Danièle Chiffi. TA : Marusic (18′), Reina (45′), Luis Alberto (45 + 5′), Hysaj (57′) et Bakayoko (63′).

Incidents

Match correspondant à la troisième journée de Serie A disputée à San Siro.

Les locaux ont imposé leur loi dès le début du match, faisant preuve d’un grand niveau de jeu collectif. Tonali et Kessie dominé le milieu de terrain et le Latium elle n’était pas à l’aise à tout moment. La première partie s’est terminée sur un rythme vertigineux. Rafael Léao a ouvert le score à la 45e minute. Les Portugais ont divisé la défense avec un grand leadership et se sont connectés avec Rébic à l’intérieur de la zone avec un grand mur qui lui a permis de définir depuis le point de penalty. Dans le temps additionnel de la première période, Immobile renversé Kessie à l’intérieur de la surface et, après examen dans le VAR, l’arbitre a signalé une pénalité pour le Milan. Posséder Kessie était chargé d’exécuter la pénalité maximale, mais a envoyé le ballon à la barre transversale, ratant l’occasion d’étendre le score juste avant la pause.

L’équipe milanaise a continué avec la même dynamique en seconde période. Stefano piola a décidé de faire un triple remplacement à la 60e minute, faisant entrer Zlatan Ibrahimovic, qui a fait ses débuts cette saison. Le géant suédois est rapidement devenu le protagoniste et a condamné le match à la 67e minute, terminant une belle contre-attaque menée par Rébic, qui a ajouté sa deuxième passe décisive du match. Avec cet objectif, Ibrahimovic est devenu le plus vieux joueur étranger à marquer en Serie A, battant les Portugais Bruno alves. Les « rossoneros » ont continué à harceler un Latium qu’elle n’était pas à l’aise à aucun moment de la réunion. Après le coup de sifflet final, les deux équipes ont engagé une discussion sur le terrain qui s’est terminée par Mauricio Sarri, entraîneur de la capitale, voyant le carton rouge.

Les Milan il continue d’en ajouter trois à la fois dans cette Serie A et cherchera à capturer sa bonne dynamique lors de ses débuts en Ligue des champions. Ils affronteront le Liverpool à Anfield le 15 septembre.