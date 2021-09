Résumé, résultats et buts de Santa Clara 0-5 Benfica de la Ligue portugaise

11/09/2021 à 22:44 CEST

Daniel González

Les Benfica battre le CD Santa Clara 0-5 lors de la cinquième journée de la Liga NOS. L’équipe de Lisbonne, qui sera mesurée à Barça au Champions Le 29 septembre, il compte cinq victoires consécutives et est leader en solo.

SAINT

BEN

Sainte Claire

Marco Pereira, Paulo Henrique, Joao Alfonso, Boateng ; Morita, Anderson Carvalho (Nené, 84′), Lincoln (Jean Patric, 88′), Mansur (Romao, 88′), Rafael Ramos ; Crysan (Mohebi, 59′) et Rui Costa (Phellype, 59′).

Benfica

Vlachodimos, Lucas Veríssimo, Vertonghen, Morato ; Diogo Gonçalves (Pizzi, 72′), Weigl, Joao Mario (Fernandes, 63′), Grimaldo ; Everton (Lazaro, 72′), Nuñez (Yaremchuk, 63′) et Rodrigo Pinho (Rafa, 46′).

Buts

0-1, Rodrigo Pinho (42′). 0-2, Nuñez (54′). 0-3, Rafa (58′). 0-4, Nuñez (62′). 0-5, Yaremchuk (68′).

Arbitre

Rui Costa. TA : Vlachodimos (27′), Mansur (47′) et Rafael Ramos (48′).

Incidents

Match de la cinquième journée de la Ligue portugaise joué au stade São Miguel.

Le début du match a suivi le scénario prévu, avec le Benfica dominant l’équipe des Açores. Les locaux, cependant, ont profité de plus de tirs en première période, avec trois, mais n’ont réussi à en convertir aucun. L’occasion la plus évidente fut une expédition au bois de Lincoln à la 31e minute. Benfica, de son côté, a réalisé son seul tir au but en première mi-temps. À la 42e minute, Rodrigo Pinho a marqué le premier but de la soirée après une passe décisive de Alex Grimaldo, joueur formé à la Masia.

La seconde moitié avait un seul protagoniste. Les Lisboètes ont non seulement dominé le match, avec 71% de possession, mais ont également profité de plus d’occasions que leur rival. Au cours des 25 premières minutes de la deuxième période, le Benfica il a marqué 4 buts, condamnant le match en l’absence de plusieurs minutes à jouer. L’attaquant Nuñez a signé un doublé tandis que Rafa et Yaremchuk ont ​​mis le 0-5 au final.

Les Benfica s’est imposé comme le leader de la Ligue portugaise avec cinq victoires en cinq matchs et 13 buts pour seulement 2 contre.

Mardi prochain, le 14 septembre, ils affronteront le Dynamo de Kiev en Ukraine lors de la première journée du groupe E de la Ligue des champions, le groupe formé par deux équipes avec le Bayern Munich et à Barça.