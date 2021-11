Résumé, résultats et buts de Wolfsburg 1-3 Dortmund de Bundesliga

27/11/2021

Act à 21:10 CET

Daniel Gonzalez

Le Borussia Dortmund a battu Wolfsburg (1-3) lors de la treizième journée de Bundesliga. Les loups ont pris les devants deux minutes après le départ, mais les loups Marco Rose ils ont retourné le tableau de bord. Haaland, qui a sonné cette semaine pour Manchester United, est revenu de blessure et a marqué son neuvième but en championnat. Avec cette victoire à l’extérieur, les noirs-jaunes ajoutent 30 points et mettent la pression sur le Bayern Munich.

WOL

DOR

Wolfsbourg

Pervan; Lacroix, Guilavogui (Philippe, 91′), Brooks ; Bakou (Mbabu, 75′), Vranckx, Arnold, Roussillon (Otávio, 62′) ; Nmecha (Waldschmidt, 62′), Lukebakio, Weghorst.

Borussia Dortmund

Kobel ; Meunier, Akanji, Hummels, Schulz (Zagadou, 85′) ; Can (Witsel, 85′), Brandt, Dahoud ; Reus, Malen (Halaand, 73′), Wolf (Knauff, 62′).

Buts

1-0 M.2 Weghorst. 1-1 M.33 Can, sur penalty. 1-2 M.55 Malen. 1-3 M.80 Halaand.

Arbitre

Sven Jablonski. TA : Lukebakio (25′), Lacroix (32′), Nmecha (37′), Arnold (42′) / Wolf (60′)

Incidents

Match correspondant à la 13e journée de Bundesliga, disputé à la Volkswagen Arena.

Wolfsburg a ouvert le score dans les premières minutes du match avec une tête de Weghorst cela a surpris le gardien visiteur. La réaction de Dortmund a été bonne et ils ont pris le contrôle du match, ralentissant la poussée locale. L’égalité est venue de onze mètres, quand Reus a été abattu par Lacroix Dans la zone. Emre peut Il a pris ses responsabilités et a équilibré le score.

Déjà en seconde mi-temps, Dortmund continuait de dominer un Wolfsburg qui avait quatre joueurs réservés en première mi-temps. La supériorité de ceux de Marco Rose il n’a pas fallu longtemps pour se matérialiser. Reus servi une bonne passe pour Malen, qui cherchait l’écart au bord de la surface pour placer une superbe frappe au fond des filets. Le Néerlandais enchaîne trois matchs consécutifs en marquant.

Avec 1-2 au tableau d’affichage, la Volkswagen Arena a poussé son équipe à rechercher l’égalité. Dortmund a souffert de la réaction des loups et l’entraîneur a fait venir Haaland, qui revenait de blessure. Le Norvégien n’a mis que sept minutes pour condamner le match d’un superbe tir après un centre de Brandt. Dortmund a réussi à prendre trois points dans un stade difficile.