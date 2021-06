Résumé, résultats et buts du Chili 1-0 Bolivie

in

19/06/2021

Cuiabá

Le Chili l’a emporté au minimum dans un match intense ce vendredi contre Bolivie grâce à un seul but de l’attaquant Benjamin Brereton, dans un match de la deuxième journée du groupe A de la Copa América qui se déroule au Brésil. La Roja a ainsi réalisé sa première victoire dans la compétition et ajoute 4 points au total après le match nul de la première journée contre l’Argentine (1-1) tandis que la Bolivie a ajouté sa deuxième défaite après avoir perdu à ses débuts contre le Paraguay 3-1 et commence à à court de chances de se qualifier pour les quarts de finale.

Le but du match est tombé tôt, à 10 minutes et dans la deuxième arrivée de ceux dirigés par Martín Lasarte, dans une contre-attaque où l’attaquant Eduardo Vargas a fini par aider la pointe chilienne-britannique de Blackburn Rovers qui, après avoir éludé un défenseur bolivien, a défini sans problème le poteau gauche du gardien de La Verde.

Le gardien Carlos Lampe a connu une première mi-temps très active, repoussant les attaques de l’équipe chilienne qui a bombardé son but de cinq tirs dans le premier quart d’heure. La Bolivie, pour sa part, n’a pratiquement pas dépassé la moitié du terrain pendant la majeure partie de la première mi-temps et Bravo n’était qu’un simple spectateur de l’évolution du match.

La Roja, dans le même ordre d’idées, a connu environ 45 premières minutes totalement favorables à sa proposition tactique, avec une bonne possession et une capacité d’élaboration offensive qui a fini par générer de multiples occasions devant le but. A 14 minutes, Ben Brereton lui-même avait une tête précise qui est parvenue aux mains de Carlos Lampe, à ce moment-là l’une des figures du parti en raison du grand nombre d’arrêts qu’il a également joué contre les puissants tirs de l’ailier chilien Jean Meneses animé quelques fois.

Tout a basculé en seconde mi-temps. Le Chili s’est endormi et la Bolivie a opté pour un jeu plus offensif à la recherche d’un résultat favorable. La Verde a été meilleur dans le résultat mais n’a pas suffi à égaliser le score.

À la 56e minute, le milieu de terrain Arturo Vidal a perdu un ballon près de la surface bolivienne et La Verde a reconstruit une contre-attaque des pieds de Juan Carlos Arce, ce qui a permis à Erwin Saavedra de terminer un tir puissant qui a été dégagé par le gardien chilien Claudio Bravo.

L’équipe de César Farías a généré plus d’opportunités mais cela n’a pas suffi pour distribuer des points contre l’équipe chilienne au stade Arena Pantanal de Cuiabá.