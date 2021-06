Résumé, résultats et buts du Portugal 2-2 France de l’Eurocopa

23/06/2021

Le à 23:35 CEST

Alba López

Il n’avait donné aucun signe de vie jusqu’à présent. Mais il est apparu juste à temps pour qualifier la France de leader du groupe. On parle de Karim Benzema, un vers libre qui a retrouvé aujourd’hui son pays contre le Portugal avec deux buts qui valent un potosí après presque six ans d’exil. Cristiano Ronaldo a fait son truc du côté portugais. Deux autres tirs de pénalité à ajouter à votre score. L’attaquant de la Juventus surpasse Miroslav Klose en tant que meilleur buteur de tous les temps en Coupe du monde et en Coupe d’Europe. Au prochain tour, la France affrontera la Suisse et le Portugal affrontera la Belgique.

POUR

FRA

le Portugal

Rui Patrício; Semedo (Dalot, 79′), Pepe, Ruben Dias, Guerreiro; Danilo (Palhinha, 46′), Moutinho (Neves, 72′), Renato Sanches (Oliveira, 88′) ; Bernardo Silva (Bruno Fernandes, 72′), Diogo Jota, Cristiano Ronaldo.

France

Lloris ; Koundé, Varane, Kimpembe, Lucas Hernández (Digne, 46′) (Rabiot, 52′) ; Pogba, Kanté, Tolisso (Coman, 66′) ; Griezmann (Sissoko, 87′) ; Benzema, Mbappé.

Buts

1-0 M. 31 Cristiano Ronaldo, sur penalty. 1-1 M. 45 + 2 Benzema, sur penalty. 1-2 M. 47 Benzema. 2-2 M. 60 Cristiano Ronaldo, sur penalty.

Arbitre

Mateu Lahoz (Espagne). TA : Lloris (28′), Lucas Hernández (36′), Griezmann (40′) et Kimpembe (83′).

Incidents

Arène de Puskas. 67 000 téléspectateurs.

Fernando Santos et Didier Deschamps ont tous deux déménagé par rapport aux matchs précédents. L’entraîneur portugais a présenté la nouveauté de Renato Sanches dans le médullaire, tandis que le Français a renforcé le côté droit avec le Sevillista Koundé avec l’idée d’arrêter Cristiano Ronaldo. Il a également conduit Tolisso à travers Rabiot à la recherche de plus de muscle dans la salle des machines.

Bagatelles. Parce que les gentils sont apparus. Pogba, qui est soldat à Manchester, fait office de capitaine général en France et l’a montré avec une délicieuse passe dans l’espace sur Mbappé que l’attaquant du PSG a gâché en tirant sur la poupée. A partir de là, plus rien dans une clé bleue.

Auparavant, le Portugal avait mis en garde avec quelques approches qui n’ont pas eu une fin heureuse. Les Portugais étaient à l’aise, laissant les gens faire et blesser à chaque fois qu’ils allaient contre eux. Le prix, cependant, leur est venu de coups de pied arrêtés, dans un centre symphonique de Moutinho qui a forcé Lloris à se déguiser en Mazinger Z et à sortir ses poings pour assommer Danilo Pereira à l’intérieur de la surface afin qu’il ne marque pas.. Le penalty a été transformé par l’habituel, un Cristiano Ronaldo qui a fait des onze mètres un mode de vie pour prolonger sa carrière de buteur.

Quand les “coqs” avaient le pire Mateu Lahoz est venu à la rescousse, inventant un penalty de Semedo sur Mbappé que le VAR n’a pas corrigé inexplicablement. Benzema a profité du cadeau des Mages pour marquer à nouveau avec son équipe. Il ne l’avait plus fait depuis le 18 octobre 2015, lorsqu’il avait inscrit un doublé contre l’Arménie.

Le madridista a répété après la pause à deux minutes béni par le VAR, qui a passé en revue un éventuel hors-jeu des siens mais a donné son feu vert au but après une autre belle passe décisive d’un Pogba magnanime. Karim était définitivement de retour.

La fête semblait en bonne voie pour les Français, mais Semedo a tout gâché, prenant son bras pour une promenade dans un jeu sans danger apparent qui a conduit à la troisième pénalité du match. Cristiano, bien sûr, était à l’heure pour sa nomination afin de continuer à écrire l’histoire.

La dernière demi-heure était un combat de titans, avec la France mettant toute la viande sur le gril. Digne, qui était entré sur le terrain de jeu en seconde période, a été contraint de le quitter en raison d’une blessure après sept minutes. Et puis c’est Semedo qui en a dit assez pour les problèmes musculaires. Griezmann, qui a tout tenté, n’a pas eu le jour et a fini par être remplacé dans la dernière étape. Au final, des tableaux entre le champion d’Europe et le champion du monde. Les vraies batailles commencent maintenant.