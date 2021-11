Résumé, résultats et objectifs d’Ath. Paranaense 1

20/11/2021

23:28 CET

Le projet gigantesque et global de Red Bull dans le monde du football devra encore patienter pour remporter son premier titre continental. Ce ne sera pas en 2021 et, pour l’instant, de la main de Bragantino, sa filiale au Brésil.

RBG

Ath. Paranaense

Santos, Pedro Henrique, Thiago Heleno, Nicolás Hernández (Zé Ivaldo, 74′), Marcinho, Erick (Canesin, 81′), Leo Cittadini, (Nicolás, 94′) Abner, Terans (Christian, 74′), Nikao et Kaizer (Pedro Rocha, 74′).

Red Bull Bragantino

Cleiton, Aderlan, Fabricio Bruno, Leo Ortiz, Edimar (Luan Candido, 76′), Jadsom Silva, Praxedes (Alerrando, 81′), Cuello (Gabriel Novaes, 81′), Artur (Leandrinho, 87′), Helinho et Ytalo (Jan Hurtado, 87′).

Arbitre

Andrés Matonte (Uruguay). TA : Leo Cittadini (37′), Ercik (63′) / Fabricio Bruno (15′), Aderlan (72′).

Incidents

Stade Centenario, à Montevideo.

L’Ath. Paranaense a montré pourquoi il est un spécialiste de la coupe et a ajouté son deuxième titre en Coupe d’Amérique du Sud, après avoir gagné en 2018. Il a battu le débutant Red Bull 1-0 dans une finale dans laquelle il a su mieux jouer ses cartes et dans laquelle il a fini par décider d’un but de Nikao dans la première moitié.

Le Bragantino a joué un football plus séduisant et déterminé, mais a fini par imposer les tables d’un Furacao, beaucoup plus aguerri en finale. et avec un système défensif solide.

LE BRAGANTINO COMMANDÉ

Le Red Bull ne voulait pas de surprises devant un Furacao plus roulé et commandait, avec autorité, dès le coup de sifflet initial. Il a été planté dans la zone d’attaque avec Praxède comme maître de cérémonie et maniait judicieusement le ballon. Et le plan lui a presque donné un avantage, avec une double chance de la féroce Cou (min 20). Le milieu de terrain argentin a tenté un but olympique, qui a presque surpris Saints et, immédiatement après, il a pris le rebut et a tiré un fil de l’extérieur de la zone qui passait près de la traverse.

L’Ath. Paranaense, sorti avec trois centraux, a accepté son rôle de réactif en essayant d’en contrer un. Il a attendu son heure. Et il a su jouer ses cartes à la perfection, dans une action où il a acquis la supériorité de sa domination sur les ailes. Terans chassé un centre croisé après un échec retentissant de Aderlan et fini avec conscience. Cleiton contesté & mldr; Nikao il a poursuivi le rebond et a terminé acrobatiquement avec une volée. Un grand objectif.

Le jeune Bragantino a senti le coup. Il a perdu l’estime de soi, mais il a eu le mérite de savoir se ressaisir dans la dernière ligne droite de la première mi-temps, augmentant la vitesse dans la circulation et activant Yalo, son objectif l’homme. Les Furaçao il faisait plus équipe dans les 45 premières minutes, appliquant sa proposition avec maturité : régularité et ordre défensif, jeu direct s’appuyant sur les ailes et netteté jusqu’à.

L’INEXPUGNABLE FURACAO

Ce que Red Bull a fait en seconde période était un hommage à leurs convictions. Il est resté fidèle à son jeu de position et, à travers le football associatif, il est parti à la recherche du match nul. Son exécution, sur le plan théorique, était parfaite. Il est arrivé à avoir plus de 70% de position.

Mais le but n’est pas venu. Dans le dernier tiers, l’ensemble des Mauricio Barbieri il s’écrasa devant le mur du Furacao tout entier et convaincu dans son travail de confinement.

Dans les dernières minutes, Bragantino a embrassé la ressource désespérée de centrer les ballons, avec trois attaquants, dont l’ancien joueur du Barça B, Gabriel Novaes. Les meilleures opportunités sont venues de deux têtes de Léo Ortiz et de Léandrinho.

Dans un duel entre entraîneurs de la nouvelle génération, Alberto Valentim, qui a débarqué à Curitiba en septembre, a ajouté son premier grand titre. Il a encore une autre occasion d’étoffer son palmarès, puisqu’en décembre il disputera la finale de la Copa do Brasil contre At Mineiro.

De plus, en 2022, il aura la possibilité de jouer la Recopa Sudamericana contre le champion Libertadores, que Palmeiras et Flamengo décident la semaine prochaine sur la même scène du stade Centenario. De son côté, la franchise brésilienne Red Bull devra continuer à travailler dans le même sens, pour donner, dans les saisons à venir, le saut de qualité définitif.