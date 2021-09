Résumé, résultats et objectifs de Brésil – Pérou 2

09/10/2021 à 04h39 CEST

Un autre jour au bureau. Le Brésil a tourné la page de la polémique du superclassique et est revenu à la routine des éliminatoires sud-américains. Il a battu le Pérou sans souffrir (2-0) et a inscrit sa huitième victoire consécutive en huit matchs disputés. Un 24 sur 24 qui laisse ceux de Tite virtuellement avec le passeport tamponné pour Qatar 2022 à la fin du premier tour.

Brésil

Weverton, Danilo (Daniel Alves, 62′), Lucas Veríssimo, Eder Militao, Alex Sandro, Casemiro (Bruno Guimares, 76′), Gerson (Edenilson, 83′), Everton Ribeiro (Matheus Cunha, 62′), Lucas Paquetá, Neymar Jr. et Gabigol (Hulk, 83′).

Pérou

Gallese, Advíncula, Santamaría (Ramos 45 ‘), Callens, Marcos López, Gonzales, Tapia, (Carthagène, 59’), Yotún, (Costa, 59 ‘) Carrillo, Cueva (Flores, 45’) et Lapadula (Ruidíaz, 72 ‘).

Arbitre

Wilmar Roldán (Colombie). TA Casemiro (43′), Lucas Paquetá (55′), Gabigol (61′), Neymar (89′) / Santamaría (29′), Tapia (34′), Yotún (37′), Costa (63′), Gonzalès (65′)

Buts

1-0, Everton Ribeiro (14′) ; 2-0, Neymar Jr (40′).

Incidents

Stade Arena Pernambuco (Recife). Derrière des portes closes.

La version de l’équipe B, sans les neuf joueurs de Premier League empêchés de voyager, a convaincu. Le Brésil a joué doucement. La présence de Gerson Il a apporté de la fluidité dans la sortie de balle à laquelle se sont ajoutés les automatismes avec ses anciens collègues de Flamengo, Everton Ribeiro et Gabigol. L’écosystème, dans lequel un Lucas Paqueta en franche progression, rehaussé les vertus de Neymar. La proposition de Tite Cela n’avait rien à voir avec l’équipe rocailleuse et bureaucratique qui a gagné il y a une semaine au Chili (0-1) en demandant l’heure.

L’approche courageuse du Pérou, risquée et sortant pour mordre, a aidé le spectacle. La Seleçao a su interpréter les espaces offerts par sa rivale. Gerson l’avait dans un face à face dans lequel Gallois fait le paradón de la nuit (min. 9). Cependant, la fois suivante, le match a échoué. Neymar, avec une poussée très claire, a volé le portefeuille de Santamaría, et a servi le deuxième costume de sorte que Everton Ribeirou, en venant par derrière, marquer un but qui aurait dû être refusé. Le Brésil n’avait pas besoin d’une faveur de cette taille, entérinée par l’omission du VAR.

Ce fut une bonne première mi-temps, avec une circulation de balle élevée, du nerf et deux équipes proposant. Il manquait juste un peu de finesse. Le Brésil a fait mieux et a inscrit le deuxième en fin de pause, sur un rebond qui Neymar chassé au second poteau. Le 10 du PSG, qui a subi un marquage dur pendant les 90 minutes, a marqué les différences dans les deux buts.

LA SELEÇAO A ABAISSÉ LES RÉVOLUTIONS

Le Brésil a géré ses efforts après la pause et a levé le pied dans un clair exercice de pragmatisme. Même si Ricardo Gareca Il a rapidement mis quatre hommes au ravitaillement, l’Albirroja s’est écrasé avant ses propres limites offensives, ce qui a augmenté le timing local.

La Seleçao a abdiqué le score et le Pérou n’a pas trouvé le moyen de déranger Weverton. Et, sans objectifs indéfinis, la fête est devenue trouble et moche. La griffe a dérivé dans une pluie de billets intempestifs. La fusée n’a pas explosé, bien que Neymar il a perdu son sang-froid à la dernière minute et n’a presque pas fait de dégâts.