Résumé, résultats et objectifs de France 3

28/06/2021 à 23:52 CEST

Roger Payro

Jamais un lundi n’a été aussi bon. Bienheureux football et bienheureuse Eurocup. Au cas où le grand match entre la Croatie et l’Espagne n’était rien pour quelqu’un, celui qui a décidé qui allait affronter les hommes de Luis Enrique en quart de finale n’a pas déçu. La France et la Suisse ont donné la énième ode au football dans une rencontre pleine de changements de scénario qui s’est finalement soldé par des tirs au but après 3-3 à la fin du temps réglementaire. Mbappé a raté le dernier lancer du lot et les Helvètes prirent le lot.

FRA

ISU

France

Lloris ; Varane, Lenglet (Coman, 46′ (Thuram, 111′)), Kimpembe ; Pavard, Pogba, Kanté, Rabiot ; Griezmann (Sissoko, 88′) ; Benzema (Giroud, 94′) et Mbappé.

Suisse

Sommer ; Elvedi, Akanji, Ricardo Rodríguez (Mehmedi, 87′); Widmer (Mbabu, 73′), Freuler, Xhaka, Zuber (Fassnacht, 79′) ; Shaqiri (Gavranovic, 73′) ; Embolo (Vargas, 79′) et Seferovic (Schär, 97′).

Buts

0-1 M15 Seferovic. 1-1 M. 57 Benzema. 2-1 M. 59 Benzema. 3-1 M. 75 Pogba. 3-2 M. 81 Seferovic. 3-3 M. 90 Gavranovic. Aux tirs au but 4-5.

Arbitre

Fernando Rapallini. TA : Varane (30′), COman (88′), Pavard (91′) / Elvedi (32′), Ricardo Rodríguez (62′), Xhaka (76′), Akanji (108′).

Incidents

Arène nationale. 23 894 spectateurs.

La Suisse regardait de vous à vous le champion du monde en titre. L’équipe de Vladimir Petkovic s’est débarrassée des critiques qu’elle avait reçues jusqu’à la dernière journée de la phase de groupes, où le 3-1 de la Turquie l’a propulsée en huitièmes de finale. Zuber, avec un triplé de passes décisives, il était l’une des figures du duel. Le footballeur de l’Eintracht Frankfurt a apporté l’état de grâce de Bakou à Bucarest et de ses bottes le centre 0-1 est né. Il l’a marqué avec sa tête Seferovic, qui a remporté le duel contre un Lenglet trop mou qu’il ne pouvait pas défendre pire l’envoi latéral.

Le défenseur central du Barça était la grande nouveauté du onze de Deschamps Il est sorti avec trois centraux et Rabiot comme ailier gaucher Avant les absences de Digne pour cause de blessure et avec Lucas Hernández sur le banc sans être à 100%. Koundé a également causé des pertes. Le revers laissait l’équipe de France touchée, ce qui ne créait guère de danger dans le but de Sommer. Une chaussure de Rabiot était le point culminant.

Deschamps a été contraint de retoucher son équipe et Lenglet a été celui qui a été sacrifié. Coman est entré dans le green et est passé de 3-4-1-2 à 4-4-2 avec Rabiot à l’aile. C’était l’antidote pour désactiver un Suisse arrivé avec un avantage à la mi-temps et qui l’avait en main pour remettre la passe sur les rails.. Mais échouer à ce stade du tournoi se paie cher.

Seferovic n’a pas réussi à bien faire une passe d’Emolo au but, mais la grande chance est venue de onze mètres après que Pavard ait renversé Zuber au-dessus de la ligne. Lloris, un expert des tirs au but mais qui ces derniers temps avait oublié comment les arrêter, a retrouvé la mémoire au meilleur moment. La main ferme à la déception de Ricardo Rodríguez. Il n’avait plus arrêté de peine maximale avec la France depuis 2012.

réaction gauloise

Poussés par le sauvetage de leur gardien, les « coqs » se sont réveillés et ont montré tout ce qu’ils n’avaient pas pu faire tout au long du match. Même tout au long de l’Eurocup. Quelques centimètres séparaient Mbappé de la cravate que Benzema finirait par pointer. Le joueur du PSG a lâché un ballon que le chat a attrapé du mieux qu’il a pu avant de piquer Sommer.

La meilleure version de la France avait été lancée et n’est sortie que 3-1. Griezmann a jeté un mur avec Mbappé mais Sommer a pu éviter la picadita cette fois, bien que Benzema a chassé le rejet avec sa tête et a culminé le retour. La cerise sur le gâteau a semblé être posée par Pogba, qui a dirigé un tir vers l’équipe de l’avant. Il a célébré le but avec une petite danse avec Kimpembe. Son visage quinze minutes plus tard était différent.

Frénésie helvétique

Et c’est dans le dernier quart d’heure que la Suisse renaît. En 81′ Seferovic a marqué le doublé avec une autre belle tête au centre de Mbabu, qui était sorti se rafraîchir, et Gavranovic, un autre changement de Petkovic, a déclenché la frénésie suisse. Xhaka Il a filtré une passe magnifique que le Dinamo Zagreb a fait encore mieux en faisant asseoir Kimpembe et en ajustant sa frappe à la droite de Lloris. Ce grand jeu méritait une extension.

Les heures supplémentaires étaient sur le point de ne pas arriver si Mehmedi il aurait mieux contrôlé un autre grand ballon de Xhaka quand il était seul contre Lloris ou si Coman n’aurait pas écrasé un bon tir sur la barre transversale dans le dernier de la remise. L’extension continua à être un cours d’occasions, où les forces commencèrent à être rares. A commencer par Benzema, remplacé par Giroud.

Sommer il a dégagé le plus clair aux pieds de Pavard et Mbappé a eu une paire dans laquelle il n’a pas touché le coup. La France a mieux terminé les 120 minutes et le gardien suisse a effectué un dernier vol pour éviter le 4-3 de Giroud et envoyer le match aux tirs au but. Le lot, presque parfait, Mbappé l’a gâché. Sommer a deviné le lancement final et passe de ce Championnat d’Europe à zéro. prouesse suisse.