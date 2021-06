Résumé, résultats et objectifs de la Bolivie 1

29/06/2021 à 04h04 CEST

Leo Messi veut cette Copa América. Motivé et désireux de jouer, le 10e a été le principal protagoniste de la victoire argentine contre la Bolivie (1-4) avec lequel l’Albiceleste a entériné la tête du groupe A, qui s’est clôturé sans défaite, avec trois victoires et un seul nul. Désormais, ils affronteront l’Équateur en quarts de finale, lors d’un match prévu samedi à Goiania.

BOL

ARG

Bolivie

Lampe ; Bejarano, Haquín, Jusino, Fernández (Wayar, 80 ‘); Saavedra (Villarroel, 84′), Justiniano, R. Vaca ; Cespedes (Sagredo, 60′) Álvarez (Ramallo, 60′) et Jeyson Chura (H. Vaca, 60’)

Argentine

Armani ; Montiel, Pezzella, Lisandro Martínez, Acuña ; Guido Rodríguez (Parades, 70′), Palacios (Domínguez, 70′); Papu Gómez (Julian Alvárez, 55′); Leo Messi, Ángel Correa (Lo Celso, 62′) ; et Kun Agüero (Lautaro Martínez, 62′).

Arbitre

Andrés Rojas (Colombie). TA Ramallo (85′), Wayar (92′) / Acuña (89′).

Buts

0-1, Papu Gomez (5 ‘); 0-2 Leo Messi (p) (31′) ; 0-3, Léo Messi (41′) ; 1-3, Saavedra (59′) ; 1-4, Lautaro Martínez (64’).

Incidents

Match de la dernière journée du Groupe B de la Copa América joué au Pantanal Arena (Cuiabá) à huis clos en raison des effets sanitaires de la pandémie de Covid-19.

Messi a marqué deux buts (l’un sur penalty et l’autre sur un tir spectaculaire) et a donné une passe décisive dans un match très spécial où il a renversé son ami Javier Mascherano comme le joueur qui a été international avec l’Albiceleste le plus de fois (148 fois).

La dominance statistique de Leo avec sa sélection est incontestable : c’est qui a été le plus international, le meilleur buteur (75 buts) et l’assistant principal (il y a déjà 44 passes de but).

Le monologue argentin était accablant. Comme cela s’est produit tout au long de la phase régulière, l’ensemble des Scaloni Il est sorti submergé, avec une pression élevée et une bonne circulation du ballon. A cette occasion, il a fait taire tout argument de La Verde, qui a dû reculer pour rétrécir les espaces avant le coup de vent de l’Albiceleste. le Kun, bien assisté par le Papou Gomez, a-t-il prévenu à la 3e minute d’un tir mort dans le corps de Lampe.

Et, lors de l’attaque suivante, l’Argentine a marqué 0-1, aboutissant à un bon jeu choral d’Ángel Correa, Messi, avec sa grande assistance, et Papu qui l’a cassé avec sa droite. Cinq minutes seulement s’étaient écoulées. L’Albiceleste a inscrit son troisième but du tournoi dans le premier quart d’heure. Messi, jouant très près du Kun, a donné sa deuxième passe de but en phase de groupes.

L’Argentine, très sérieuse et sans fissures, a réglé le match en première mi-temps. le Papou Gomez, qui est revenu signer un très bon match, a dribblé dans la surface et Béjarano l’a renversé. Pénalité aussi irrévocable que le lancement de Léo Messi.

La Bolivie s’est avancée et a payé pour cela. Kun a pris une passe profonde de la ligne médiane du chapeau et Leo l’a terminé avec une splendide vaseline. Un beau but qui montre l’intimité footballistique du nouveau couple argentin de Barcelone. 0-3 à la 41e minute. Présage il a cherché le sien avec insistance et a eu deux occasions très claires mais ses deux tirs croisés ont fini par sortir.

LAUTARO PREMIÈRE

Tout était décidé. Cependant, les Verts ont esquissé une réaction d’un bon début de seconde mi-temps, lorsque Saavedra a abouti à un stage courageux de Béjarano. C’était un mirage.

Une minute plus tard, Scaloni déplacé ses pièces. le Kun, qui avait joué ses meilleures minutes du tournoi, est sorti et Lautaro Martínez, sur le premier ballon qu’il a touché, il a marqué 1-4. profiter d’un rebond. L’attaquant de l’Inter, qui est à l’ordre du jour de Barcelone, a brisé le sort et a finalement fait ses débuts dans le tournoi.

Avec l’entrée de Lo Celso et Paredes, remis de leurs problèmes physiques, l’Argentine s’est retrouvée avec un onze de départ beaucoup plus important. Il a refermé les boliviens et a terminé le match renversé sur la surface rivale, transmettant de très bons sentiments pour la phase décisive du tournoi.