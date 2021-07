Résumé, résultats et objectifs de la Colombie 3

07/10/2021 à 05:26 CEST

. / Brasilia

La sélection colombien, dans une nuit magique de l’attaquant Luis Diaz, qui a marqué deux buts, dépassé dans l’épilogue du match joué à Brasilia par 3-2 au Pérou et a pris la troisième place de la Copa América ce vendredi. Le score a été ouvert par Yoshimar Yotún, à la 45e minute, et Juan Guillermo Cuadrado, sur coup franc, a égalisé à la 49e. Le deuxième but a été marqué par Díaz à la 66e minute et le match nul a été transformé par Gianluca Lapadula à la 82e. à nouveau par l’attaquant portugais de Porto à 94 ans, et avec ce but, il a atteint Lionel Messi avec quatre dans le leadership des meilleurs buteurs.

L’entraîneur colombien, Reinaldo Rueda, et l’entraîneur péruvien, l’Argentin Ricardo Gareca, ont maintenu la même base de départ et ont fait quelques variations pour le match d’adieu des deux équipes.

À la 23e minute, Le Pérou a perdu Renato Tapia en raison d’une blessure, joueur du Celta de Vigo espagnol. Après le bâillement généralisé de la première demi-heure, le Pérou a pris les rênes et Sergio Peña et les incisives Christian Cueva et Gianluca Lapadula ont mis le pied sur l’accélérateur. Avant la pause, après un “chapeau” de Peña sur Gustavo Cuéllar, Cueva a pris de la vitesse et a permis Yotun, qui a battu en douceur le gardien Camilo Vargas.

Le match nul s’est bien passé en début de seconde mi-temps avec un coup franc impeccable de Carré après une faute à l’entrée de la surface d’Alexánder Callens sur Stefan Medina. Trois minutes plus tard, Cuadrado a permis à Díaz, qui, dans une volée spectaculaire, a demandé au gardien péruvien Pedro Gallese.

Le Pérou était sur le point de marquer, à la 57e minute, avec Lapadula, qui a fracassé sa frappe sur la barre transversale. Le 2-1 est arrivé à la 66e minute sur un service du gardien Vargas qui s’est transformé en contre-attaque et que Díaz a capitalisé avec élégance, marquant son troisième but du tournoi.

Dans les dernières minutes, le Pérou a tenté de trouver l’égalisation et dans un corner servi par la réserve Raziel García, Lapadula Il s’est dirigé entre les grands défenseurs colombiens et l’a déclaré 2-2.

Mais Díaz ne voulait pas aller aux tirs au but et a marqué le but vainqueur pour la Colombie à la 94e minute. Dans un jeu commencé par Díaz lui-même, avec lequel il a récemment rejoint Luis Muriel, de l’italien Atalanta, qui lui a permis avec une luxueuse passe au talon pour Díaz de tirer à moyenne distance et de laisser Gallese sans possibilité de défense. Avec les deux buts de ce vendredi, Díaz a atteint 4 et égalé l’Argentin Lionel Messi au classement des buteurs.

Le titre de la Copa América sera disputé ce samedi au stade Maracana de Rio de Janeiro, les équipes du Brésil, qui défendent la conquête obtenue en 2019, et de l’Argentine, de la star Messi, qui recherchent leur premier trophée de champion avec l’Albiceleste. .