Résumé, résultats et objectifs de la Colombie 4

11/10/2021 à 01h05 CEST

Et lors du dixième match, le Brésil a perdu ses deux premiers points de qualification pour Qatar 2022. La Colombie, qui a joué un match bureaucratique, a perduré 0-0 et est devenue la première équipe sud-américaine à ne pas être battue lors du choc direct avec la Seleçao.

CHOUX

SOUTIEN-GORGE

La Colombie

Ospina, Medina, Yerry Mina, Cuesta, Mojica, Wilmar Barrios, Lerma (Uribe, 52′), Quintero (Sinisterra, 73′), Luis Díaz, Roger Martínez (Borre, 52′) et Falcao (Zapata, 73′).

Brésil

Alisson, Danilo, Eder Militao (Thiago Silva 71′), Marquinhos, Alex Sandro, Fabinho, Fred, Lucas Paquetá, Gabriel Jesus (Antony, 71′), Neymar Jr. et Gabigol (Raphinha, 60′).

Arbitre

Patricio Loustau (Argentine). TA : Lerma (47′), Borré (62′)

Incidents

Metropolitan Stadium, à Barraquilla, avec environ 35 000 spectateurs.

La chaleur caribéenne de Barranquilla a marqué le développement d’une rencontre dans laquelle les concepts défensifs ont prévalu.

Reinaldo Rueda, fidèle à son scénario, il n’a pas risqué comme le lui demande l’opinion publique de son pays et il est revenu pour ajouter un nouveau 0-0, comme celui qui a débuté à Montevideo jeudi. ET Tite, qui commence toujours à construire par derrière, n’a pas trouvé les moyens tactiques pour ébranler sa propre équipe qui, avec la qualification au Mondial assurée, manque un peu d’ambition.

Neymar, qui est revenu à la Seleçao après avoir terminé le match de pénalité pour accumulation de cartons, n’a pas eu la prestation de gala qu’il attendait le jour où, avec 114 sélections, il a battu Pelé. Le 10e du PSG, oui, c’était le meilleur à Canarinha.

Le Brésil a revêtu le costume des grandes occasions, après le jeu de simulation qu’il a fait au Venezuela (il a gagné en frappant le coup de pied arrêté). Tite monter un double pivot avec deux joueurs de Premier League, Fabinho et Fred, a donné la liberté à Neymar Jr., qui a joué beaucoup plus centralisé, et s’est battu pour gagner la bataille du ballon contre la Colombie et ralentir la vitesse de Luis Diaz.

Le départ est devenu une lutte jouée sur l’erreur des autres. Les caféiculteurs ont imposé un rythme de casino comme arme pour désactiver le trio offensif brésilien. Neymar, vivant, il tenta d’échapper au piège tendu en accélérant les actions. Et lorsque Canarinha a réussi, ils ont amélioré leurs performances et se sont approchés de l’objectif toujours avec le 10e du PSG en tant que maître de cérémonie, générant de l’intérieur : assister à Lucas Paqueta, qui s’est précipité dans la définition (min.13) ou Fred, que sans marque, il a pris un coup de pied mal calibré du pied gauche (min 32).

SANS POINÇON

Le Brésil s’est reposé avec 0-0, mais en gagnant aux points. Ensuite, il n’a pas fait le pas en avant attendu, peut-être menotté par la chaleur intense et par un carrousel de fautes. ET Tite opté pour la même ressource utilisée quatre jours plus tôt à Caracas : placer des explosifs à deux extrêmes et qui interprètent très bien les espaces comme Raphinha et Antoine (ce qui prouve que Vinicius Jr. perd des nombres entiers à pas de géant dans la Seleçao).

Les caféiculteurs ne se découragent pas, craignant d’être pris dans une bagarre, et l’affrontement se transforme en guérilla. Raphinha, qui crie pour être un partant, a créé la supériorité, mais sans référence neuf, le Brésil est resté orphelin pour terminer le travail.

Canarinha rentre dans son pays pour préparer le choc contre l’Uruguay, jeudi au Calderón de Manaus. Et la Colombie, trop formelle, poursuivra son agonie pour conserver sa place en playoffs.