Résumé, résultats et objectifs de la Croatie

22/06/2021 à 23:17 CEST

Joël Gadéa

Les grandes nuits sont celles que les étoiles brillent dans le ciel et, aujourd’hui, Luka Modric il a brillé à nouveau avec style. Le joueur du Real Madrid a tourné le dos à son équipe et, face à un Hampden Park rendu et à une Écosse enragée, il a réussi à sauver la fierté de la Croatie pour sceller la passe des Balkans au deuxième tour.

CRO

ESC

Croatie

Livakovic ; Juranovic, Vida, Lovren, Gvardiol (Barisic, 70′) ; Brozovic, Modric, Kovacic ; Vlasic (Ivanusec, 76′), Petkovic (Kramaric, 70′), Perisic (Rebic, 80′).

Écosse

Maréchal ; McTominay, Hanley (McKenna, 33′), Tierney ; O’Donell (Patterson, 83′), McGinn, Armstrong (Fraser, 70′), McGregor; Robertson ; Che Adams (Nisbet, 83′), Digues.

Buts

1-0 M. 17 Vlasic. 1-1 M. 42 McGregor. 2-1 M. 62 Modric. 3-1 M. 79 Perisic.

Arbitre

Fernando Rapallini (Argentine). TA : Lovren (26′) / McKenna (34′).

Stade

Parc Hampden. 16 830 spectateurs.

La ‘Tartan Army’ a commencé comme un coup de feu, mais ses arrivées manquaient de finesse et de précision et l’essence écossaise n’était pas éternelle. Lorsque l’équipe britannique a commencé à ralentir, la Croatie expérimentée en a profité pour ouvrir la boîte avec un peu de Vlasic, qui a attrapé un coup de tête de périsique dans la région écossaise.

Les Écossais ne baisseraient pas les bras, pleins de fierté et portés par une tribune dédiée. À la suite de cela, McGregor a mis fin à un jeu bizarre du bord, avec un tir fort et bas qui a rendu Hampden fou. Ce n’était pas étonnant, c’était le premier but de l’Écosse dans un championnat d’Europe depuis 1996.

La classe de Luka

Alors que le match entrait dans la phase décisive, le talent infini de Modric a émergé. Il prit la poêle à frire par le manche et se mit à régner sur le vert. Tout d’abord, il a déséquilibré l’équilibre avec un beau tir extérieur qui a embrassé l’équipe écossaise pour mettre le finaliste mondial devant.

Le but du madridista a coulé l’Ecosse, qui n’a pas donné plus d’elle-même mais n’a pas abandonné ses efforts pour retrouver le cadre rival. Le bloc de glace aux fans locaux le mettrait Ivan périsic, à la présence de l’éternel Louka, avec un peigne sur un coup de pied de coin. Trop de punition pour une équipe britannique qui a péché, tout au long du tournoi, d’avoir raté un but, mais qui a gardé espoir après le match nul de Wembley.

Cependant, les grandes nuits sont le territoire des étoiles et Modric il le savait dès le premier instant. Alors que l’avenir de la Croatie s’annonçait pire, leur leader a émergé pour les porter en huitièmes de finale en tant que deuxième du groupe. Les Balkans, avec leurs devoirs faits, savent déjà qu’ils affronteront la deuxième place du groupe E, où l’Espagne peut terminer dans cette position, tout comme la Suède, la Pologne et la Slovaquie.