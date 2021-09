Résumé, résultats et objectifs de la Hongrie

in

02/09/2021 à 22:49 CEST

Alba López

Ajouter et c’est parti Angleterre, qui maintient la plein de victoires en phase de qualification pour la Coupe du monde, et le Qatar repéré au loin après avoir battu la Hongrie à la Puskas Arena avec des buts de Sterling, Kane, Maguire et Riz, tous les quatre ont marqué après la pause.

HUN

ING

Hongrie

Gulácsi ; Orban, Kecskes, Attila Szalaï ; Bolla, Schafer, Szoboszlai, Kleinheisler (Gazdag, 82′), Fiola; Sallai (Salloi, 66′), Adam Szalai.

Angleterre

Pickford ; Walker, Stones, Maguire, Shaw ; Riz (Henderson, 88′), Phillips ; Sterling, Mount (Lingard, 84′), Grealish (Saka, 88′) ; Kane.

Buts

0-1 M. 55 livres sterling. 0-2 M. 63 Kane. 0-3 M. 68 Maguire. 0-4 M. 86 Riz.

Arbitre

Cüneyt Cakir (Turquie). TA : Bolla (35′), Orban (58′) et Gazdag (89′) / Rice (54′) et Sterling (56′).

Incidents

Arène de Puskas. 35 000 téléspectateurs.

Southgate a modifié son schéma habituel de cinq défenses à Budapest. L’athlétisme Trippier a été celui sacrifié au profit de Grealish, le seul joueur du onze d’hier du vice-champion d’Europe à ne pas avoir débuté en finale du dernier Euro.

Kane a mené les « Trois Lions » en attaque 4-2-3-1 et encore une fois, il était encore une fois l’homme le plus remarquable de son équipe. L’attaquant de Tottenham, malgré son déménagement frustré à Guardiola’s City, est toujours en pleine forme. C’était la seule occasion anglaise de la première partie. Un fouet du bord de la zone qui a effleuré la barre transversale. Sinon, ce n’est que sur coups de pied arrêtés que l’Angleterre a chatouillé Gulácsi.

Après la pause, Kane était de retour sous les projecteurs après une délicieuse passe dans l’espace de Walker qui a laissé le capitaine en tête-à-tête avec le gardien hongrois. Kane ne pardonne généralement pas dans ces situations, mais cette fois, il a tiré sur la poupée.

Un moindre mal au final, puisque cinq minutes plus tard Sterling démoli le mur magyar au secours de Monter à partir de la gauche; déjà de suite Kane il a condamné le duel dans une finition acrobatique avec la tête sur le plateau.

Les deux buts ont été répondus par les tribunes avec une honteuse pluie de verres. Dans la dernière ligne Maguire, à la sortie d’un corner, et Riz d’un coup sec lointain, ils complétaient le compte de l’Angleterre.