Résumé, résultats et objectifs de l’Argentine 1 (3)

07/07/2021 à 05:37 CEST

. / Brasilia

Argentine jouera la finale de la 47e édition de la Copa América samedi prochain contre le Brésil à gagner ce mardi 3-2 aux tirs au but contre la Colombie, après un nul 1-1 en temps réglementaire. L’Argentine cherchera samedi son quinzième titre en Copa América au stade Maracana, depuis le dernier qu’elle a atteint lors de l’édition 1993 en Équateur. De son côté, l’équipe colombienne jouera le match pour la troisième place contre le Pérou ce vendredi à Brasilia.

Les buts au stade Mané Garrincha ont été convertis par Lautaro Martínez à la 7e minute et Luis Díaz a égalisé pour la Colombie à 61.

A quatre minutes, l’Argentine a donné le premier avertissement avec une tête de Nicolás González qui a été déviée. L’Albiceleste a commencé à gagner avec but de Lautaro Martínez, après une passe de Lionel Messi. C’était la cinquième passe décisive de Messi et le troisième but de Martinez du tournoi. À la 7e minute, De Paul a rejoint Lo Celso et il a filtré le ballon à Messi, qui a tourné le dos à la surface et avant la marque de Yerry Mina, il a aidé Martínez, qui n’a terminé que 1-0.

La Colombie a répondu deux minutes plus tard avec un pied gauche de Cuadrado qui a été arrêté par le gardien Emiliano Martínez. A la 37e minute, l’équipe du café réagit et un tir de Wilmar Barrios touche le poteau. Mina a également cherché l’égalité à 38 avec une tête qui a touché la barre transversale.

L’Albiceleste a secoué l’offensive colombienne lorsqu’à 43 ans González s’est dirigé vers le sol, après avoir attrapé un centre de Messi, et Ospina à genoux a contrôlé et envoyé le corner. Dans cette pièce, l’arbitre vénézuélien Jesús Valenzuela a demandé au VAR de revoir un pénalité possible en faveur de l’Argentine, ce que l’arbitrage vidéo a rejeté.

En seconde période, le sélectionneur colombien Reinaldo Rueda a tout risqué : il a envoyé Frank Fabra, Edwin Cardona et Yimmi Chará pour respectivement William Tesillo, Rafael Borré et Gustavo Cuéllar. Et à 60 ans, il a envoyé Miguel Borja sur le terrain pour Duván Zapata. Tout s’est bien passé pour Rueda car à 61 ans Luis Diaz Il profite d’une longue passe sur la gauche et sans angle et chute, il termine le deuxième poteau et a fait match nul 1-1.

L’Argentine, bien qu’intriguée par l’égalité, a encore frappé. Barrios a sauvé la Colombie du deuxième but sur la ligne de but à la 73e et Messi a envoyé un ballon au poteau à la 81e.

Avec 1-1, les équipes ont décidé du finaliste en les tirs au but qui ont été favorables à l’Argentine 3-2.