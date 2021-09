Résumé, résultats et objectifs de l’Inter 6-1 Bologne de Serie A

18/09/2021 à 20h08 CEST

Daniel González

Les Inter gagné avec force (6-1) à Bologne le quatrième jour de Serie A. L’équipe ‘neroazzurro’ est revenue à Giusseppe Meazza après la défaite contre Madrid en Champions mercredi dernier et a réussi à faire plaisir à ses fans.

INT

BOL

Inter de Milan

Handanovic ; Skriniar, de Vrij (Ranocchia, 67′), Bastoni (Gagliardini, 74′) ; Brozovic (Kolarov, 74′), Dumfries, Barella, Vecino, Dimarco ; Correa (Dzeko, 29′), Martínez (Alexis, 67′).

Bologne

Skorupski ; De Silvestri, Medel, Bonifazi, Hickey (Dijks, 56′) ; Dominguez (Van Hooijdonk, 69′), Svanberg (Vignato, 57′), Skov Olsen ; Soriano, Sansone (Barrow, 56′), Arnautovic.

Buts

1-0, Martínez (6′); 2-0, Skriniar (30′) ; 3-0, Barella (34′) ; 4-0, voisin (54′) ; 5-0, Dzeko (63′) ; 6-0, Dzeko (68′) ; 6-1, Théâtre (86′).

Arbitre

Giovanni Ayroldi. TA : De Silvestri (23′), Hickey (36′), Dijks (83′).

Incidents

Match correspondant à la quatrième journée de Serie A disputée au Giusseppe Meazza.

Le match a commencé par une belle Inter, qui n’a pas tardé à s’imposer au tableau d’affichage. Lautaro Martinez ouvert le bidon dans le 6′ profitant d’un grand centre de Dumfries de la droite. Les visiteurs ont réagi et ont eu leur meilleure chance du match dans les minutes suivantes avec un tir de Roberto Soriano, mais un bon arrêt de Handanovic évité la cravate. La mauvaise nouvelle pour lui Inter arrivé dans le 28′, avec la blessure de sangle, toute nouvelle signature estivale. Dzeko Il est entré sur le terrain en tant que remplaçant. L’ensemble dirigé par Philippe Inzhagi mettre le direct et augmenter les distances sur le tableau d’affichage après les buts de Skriniar, terminant un corner envoyé par Dimarco, et Barella, profitant d’un rejet de la défense à l’intérieur de la surface. Le match s’est arrêté plus que condamné, avec un retentissant 3-0.

Les Inter Il n’a pas ralenti et a continué à dominer l’équipe bolonaise au redémarrage. Matias Vecino il a marqué le premier but de la seconde mi-temps en 54′, avec une bonne définition dans la petite surface. Avec lui Inter basculé, Edin dzeko il était chargé de convertir deux autres buts, en 63′ et 68′, pour augmenter le score local. Les Bologne réussi à marquer le but d’honneur à la 86e minute sur un tir de Théâtre après un bon centre latéral.

Avec cette victoire, les ‘neroazzurros’ consolident dans la zone supérieure de la Serie A avec 10 points sur 12 possibles. De plus, ils sont l’équipe la plus marquante de la ligue avec 15 buts en faveur.