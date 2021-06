Résumé, résultats et objectifs de l’Uruguay 1

in

29/06/2021 à 05:59 CEST

.

Avec un nouveau but d’Edinson Cavani, L’Uruguay a battu le Paraguay 1-0 lundi et a obtenu la deuxième place du groupe A de la Copa América, pour laquelle ils affronteront la Colombie en quarts de finale. Dans une rencontre avec peu de situations de but, le peine Lancé par l’attaquant à la 21e minute, il a atteint La Celeste pour vaincre une équipe qui réservait plusieurs de ses titulaires habituels, mais qui s’est à nouveau montrée ferme en défense.

Comme contre la Bolivie, l’Uruguay est sorti pour attaquer dès la première minute et c’est encore Giorgian de Arrascaeta qui a pris le contrôle de l’équipe. Jouant dans une ville qu’il connaît bien, le milieu de terrain brésilien de Flamengo a failli marquer deux fois avant dix minutes de jeu. Un tir qui a touché le filet du côté qui ne s’additionne pas et un autre qui a caressé le poteau droit ont été les premières approches de Celeste, qui n’a pas tardé à ouvrir le score.

A 21 minutes, après que Nahitan Nández a été renversé dans la surface, Cavani a converti le penalty en but et a donné l’avantage à l’Uruguay 1-0. Poussée par ce but, l’équipe dirigée par Óscar Washington Tabárez était proche de la deuxième place après un magnifique jeu de Nicolás de la Cruz qu’Omar Alderete a arrêté sur la ligne.

En revanche, en essayant de récupérer le ballon, le Paraguay a reçu de très mauvaises nouvelles. Après 30 minutes, le milieu de terrain Miguel Almirón a été blessé et a dû être remplacé. L’entraîneur, Eduardo Berizzo, a opté pour Óscar Romero, qui s’est joint à l’attaque contre son frère Ángel.

Malgré le changement, l’équipe visiteuse n’a pas réussi à se rapprocher du gardien Fernando Muslera et la première mi-temps s’est soldée par une victoire de l’Uruguay à la moindre différence.

Au début de la seconde, Tabárez a envoyé Sebastián Coates sur le terrain et a donné du repos au capitaine Diego Godín, qui a atteint les 145 matchs disputés avec Celeste. Plus tard, il a mis Cavani au repos, qui a été remplacé par Luis Suárez, le buteur historique de l’équipe.

Le Paraguay a également apporté des changements, bien qu’à aucun moment il n’ait été en mesure de créer des jeux dangereux. Deux lancers francs réalisés par Suárez et un autre tir du numéro 9 ont été les opportunités les plus claires générées par l’Uruguay, tandis qu’Albirroja n’a failli marquer que grâce à Héctor David Martínez. Celui du défenseur de la River Plate argentine a été le dernier jeu risqué qui a connu un match divertissant qui s’est terminé par une victoire de Celeste.

Avec cette victoire, l’Uruguay a terminé à la deuxième place de son domaine et a rencontré la Colombie le 3 juillet à Brasilia. Le Paraguay, quant à lui, jouera la veille contre le Pérou à Goiania. Les matchs restants des quarts de finale seront Argentine-Equateur et Brésil-Chili.