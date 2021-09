Résumé, résultats et objectifs des qualifications Italie xx Bulgarie pour Qatar 2022.

02/09/2021 à 22:57 CEST

.

Le pied changé, une Italie méconnaissable est revenue à l’action, devant se contenter d’un match nul contre la Bulgarie (1-1) en route vers les qualifications pour la Coupe du monde 2022 au Qatar.

ITA

BUL

Italie

Donnarumma; Florenzi (Toloi, 64′), Bonucci, Acerbi, Emerson (Pellegrini, 92′) ; Barella (Cristante, 64′), Jorginho, Verratti ; Chiesa, Immobile (Raspadori, 74′) et Insigne (Berardi, 74′)

Bulgarie

Georgiev; A. Hristov, Antov, P. Hristov, Nedyalkov; Kostadinov, Vitanov (Malinov, 75′), Yankov (Chocev, 57′) ; Despodov, Iliev, Yomov (Delev, 46′)

Buts

1-0 M. 16 Chiesa. 1-1 M. 39 Iliev.

Arbitre

Gozubuyuk (Pays-Bas). TA : Barella (26′), Toloi (74′) / Yomov (31′), Nedyalkov (86′)

C’était le premier test pour le champion de l’Euro 2021, le retour au travail après le grand triomphe à Wembley et le coach italien, Roberto Mancini, n’est pas allé spéculer contre la Bulgarie. Jusqu’à neuf de ceux qui ont commencé dans cette finale à Londres le 12 juillet ont répété dans les onze de départ.

Et le duel a commencé avec le scénario attendu, avec les ‘azzurri’ dominant et créant les premières chances de danger. A tel point que le premier quart d’heure du match était à peine écoulé que le premier but est arrivé. Federico Chiesa il a démarqué pour recevoir une passe au millimètre et battre Georgiev. Troisième cible pour le joueur de la Juventus qui traverse un grand moment de forme.

Le but n’a pas semblé avoir beaucoup d’effet sur les Bulgares, qui ont été assaillis par la candidature italienne, mais est ensuite venu la surprise. Atanas Iliev il s’est faufilé dans la surface pour surprendre la défense transalpine et signer un superbe but qui valait le nul avant d’atteindre la pause.

Dans le second, il continue de dominer l’Italie mais manque de l’éclat des grands soirs. Au final, des tableaux pour maintenir la séquence de 35 matchs sans connaître la défaite. Il correspond à la marque historique que possèdent le Brésil et l’Espagne.