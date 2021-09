Résumé, résultats et objectifs du Barcelona SC 0

30/09/2021 à 04h32 CEST

Il avait tout sur le visage et il n’a pas failli. Flamengo s’est qualifié avec facilité pour sa deuxième finale des Libertadores en trois ans. Il a battu Barcelone de Guayaquil 0-2 (au Maracaná, il avait déjà gagné 2-0) et a rencontré Palmeiras, qui avait renversé At. Mineiro, le 27 novembre au stade Centenario de Montevideo.

PUB

FLORIDE

SC Barcelone

Burrai, Castillo, León, Riveros, Pineida, Piñatares (Oyola, 78′), Carcelén (Perlaza, 55′), Adonis Preciado (Díaz, 45′), Emmanuel Martínez, Garcés (Cortez, 55′) et Mastriani (Sergio López , 78′)

Flamengo

Diego Alves, Isla, David Luiz (Gustavo Henrique, 9′), Rodrigo Caio, Filipe Luís (René, 69′), Willian Arao, Andreas Pereira (Bruno Viana, 76′), Arrascaeta (Pedro, 76′), Everton Ribeiro , Bruno Henrique (Michale, 69′) et Gabigol

Arbitre

Roberto Tobar (Chili). TA : León (47′), Piñatares (69′) / Andreas Pereira (1′), Willian Arao (67′).

Buts

0-1, Bruno Henrique, min. 17 ; 0-2, Bruno Henrique, min .49

Incidents

Match joué au stade Monumental (à Guayaquil).

Bruno Henrique, qui a signé un grand match, a encore été le footballeur le plus déséquilibrant : il bigoleó et a clôturé la demi-finale avec un record incroyable, puisqu’il a marqué les quatre buts qui ont eu lieu lors des deux rencontres.

Les hommes de Renato Portaluppi manquaient peut-être de maîtrise, mais ils s’en sont tirés d’affaire, avec leur incontestable maîtrise des deux domaines et leur incontestable supériorité technique. Le tueur de géant de cette édition n’a rien pu faire à cette occasion contre l’une des équipes les plus puissantes du continent, qui va récupérer le sceptre qui était déjà le sien en 2019, dans une finale où l’actuel champion sera mesuré avec précision.

Le Barcelone, impétueux et avec verve, proposa de faire la guerre. Son scénario était de le tourmenter pour trouver un but initial qui le mettrait dans le match et le match nul. La décharge prématurée de David Luiz, qui a subi une rupture musculaire au ravisseur de la jambe gauche, à la 9e minute, a brouillé les pistes et alimenté les espoirs locaux.

La rencontre, cependant, s’est rapidement effondrée. A 17 minutes, Everton Ribeiro a magistralement surmonté la défense avancée avec une passe en profondeur de sorte que Bruno Henrique, qui avait déjà signé un doublé au match aller, a surmonté la sortie désespérée de Burraï. Là, ce qui a été donné s’est terminé. Les Equatoriens avaient besoin d’un goal poker pour aller en finale, ce qui sonnait comme une utopie. Ils avaient risqué et payé. C’était une façon très honorable de tomber.

De là, le centre du terrain a disparu, ce qui a entraîné un échange de coups directs. Andreas Pereira a frappé le poteau avec un coup du lapin (min 19) et Barcelone a eu le leur, mais, comme cela s’était produit dans le Maracana, il a frappé l’immense figure de Diego alves. Jouer à la roulette russe les intéressait tous les deux : les Équatoriens avaient besoin de marquer comme ils étaient et le champion brésilien se sent toujours à l’aise lorsqu’ils lui offrent des espaces car c’est une équipe qui interprète parfaitement les contre-attaques.

😉⚽ Si c’est un but de @Flamengo, c’est un super but : super jeu pour 2-0 contre #Barcelone. Défini par @Brunohenrique, qui a marqué les 4⃣ buts de la série pour le finaliste de la CONMEBOL #Libertadores. #GloriaEterna pic.twitter.com/YA4ReG7ew1 – CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) 30 septembre 2021

Flamengo a marqué le 0-2 dans un coup du lapin au début de la seconde mi-temps (min. 49). Un très bon coup d’équipe, terminé avec les mêmes protagonistes du premier but : avec Everton Ribeiro assister à un Bruno Henri il n’avait qu’à pousser le ballon.

Toute la seconde moitié a été un épilogue encombrant en raison de son inconséquence. Barcelone a fait face à sa propre impuissance, tandis que Flamengo, se voyant en finale, a essayé de gérer la situation afin de ne pas subir de dommages inattendus sous forme de blessures ou de sanctions.