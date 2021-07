Résumé, résultats et objectifs du Brésil 1

07/06/2021

Le à 05:22 CEST

. / Rio de Janeiro

La L’équipe de football brésilienne a battu le Pérou 1-0 lundi à Rio de Janeiro dans l’une des demi-finales de la Copa América et qualifié pour la définition du tournoi dans lequel il défendra le titre obtenu en 2019 en jouant également à domicile. Le seul but du match face aux finalistes de la précédente édition du plus ancien tournoi d’équipes nationales du monde au stade Nilton Santos de Rio a été inscrit par le créatif Lucas Paquetá en première mi-temps. En finale samedi prochain dans le mythique Maracana à Rio de Janeiro, le Brésil attendra le vainqueur de l’autre demi-finale, qui sera jouée mardi par l’Argentine et la Colombie au stade Mané Garrincha, dans la capitale Brasilia.

Ce lundi, les hôtes n’ont pas eu l’attaquant Gabriel Jesús, suspendu, et qui a été relevé par Éverton Cebolinha, tandis que l’autre variante était la confirmation comme titulaire de Lucas Paquetá au lieu de Roberto Firmino. Dès le début, Canarinha a imposé des conditions et Neymar a été le premier à mettre en danger le but défendu par Pedro Gallese à la 7e minute. Puis ce sont Lucas Paquetá, Casemiro, Richarlison et Éverton Cebolinha qui ont insisté sur la défense péruvienne. La cruche était tellement à la fontaine qu’elle s’est cassée à 34 minutes, dans une pièce commencée par Richarlison, magistralement poursuivie en vitesse et en dribbles par Neymar, avec un “tunnel” sur Alexánder Callens inclus, et terminé calmement par Lucas Paquetá.

Avant la fin de la première mi-temps, totalement dominée par le Brésil, Lucas Paquetá et l’équipe de l’Atlético de Madrid Renán Lodi étaient une nouvelle fois sur le point de creuser l’écart.

En seconde période, l’entraîneur péruvien, l’Argentin Ricardo Gareca, a opéré quelques changements qui ne lui ont pas donné le résultat escompté, malgré l’insistance de l’attaquant Gianluca Lapadula, le plus incisif et dangereux de l’attaque inca. Dans la dernière minute de jeu Lucas Paquetá a été blessé, un joueur qui s’est fait remarquer avec La Canarinha dans cette édition de la Copa América.