Résumé, résultats et objectifs du Brésil 1

11/12/2021 à 03:38 CET

Le Brésil est déjà au Qatar 2022 après avoir transformé les qualifications sud-américaines en une course triomphale. Il a battu la Colombie (1-0), grâce à un but de Lucas Paqueta, un joueur en nette progression, et étoffe son palmarès immaculé. Il y a 11 victoires et un match nul en 12 matchs. Son leadership est indéniable.

Brésil

Alisson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro, Casemiro, Fred (Vinicius Jr., 45′), Lucas Paquetá (Fabinho, 85′), Raphinha (Antony, 63′), Neymar Jr. et Gabriel Jesus (Matheus Cunha , 63′)

La Colombie

Ospina, Muñoz (James Rodríguez, 78′), Davinson Sánchez, Tesillo, Mojica (Cuéllar, 54′), Wilmar Barrios (Muriel, 78′), Lerma, Moreno, Cuadrado, Luis Díaz (Roger Martínez, 65′) et Zapata (Borja, 65′)

Arbitre

Roberto Tobar (Chili). TA Fred (33′), Neymar Jr. (73′), Casemiro (83′), Vinicius Jr. (91′) / Mojica (22′), Wilmar Barrios (28′), Cuadrado (42′).

Buts

1-0, Lucas Paquetá (71′).

Incidents

Neo Química Arena, à Sao Paulo, avec 22 800 spectateurs.

La Colombie, en revanche, a déçu. Son timing est plus qu’inquiétant. Il est revenu de trois 0-0 d’affilée et a crevé. Son équilibre offensif invite à la réflexion et est une conséquence directe des approches timorées de Reinaldo Rueda. Les producteurs de café sont en position de play-off et ont été dépassés par un Chili ressuscité qui a ajouté sa troisième victoire consécutive en battant le Paraguay (0-1).

UN MATCH TRÈS FORT

A Brésil – La Colombie est devenue un classique en 2014 lorsqu’un lâche genou de Zúñiga a éliminé Neymar Jr. en pleine Coupe du monde. Depuis, tous les crashs se sont teintés d’une tension excessive. Et, cette fois, ce n’était pas une exception. Le script vécu le mois dernier à Barranquilla a été répété.

Personne ne voulait se froisser dans une rencontre qui s’est transformée en une accumulation d’interruptions et de luttes, avec plus de combat et de physique que de jeu. Il n’y avait pas de rythme, et pas de grandes opportunités non plus. Le plus clair est arrivé au bord de la mi-temps, d’abord avec un tir de Danilo, Quoi Tesillo il a dévié vers son propre poteau de but (min 35). Et après, Luis Diaz, après un très bon jeu de Carré, a envoyé un pitch empoisonné qui a failli entrer dans l’équipe (min 38).

Tout était sur le point de voler dans les airs, lorsque Cuadrado et Neymar Jr. sont devenus accros dans une action dans laquelle le joueur de la Juve a vu le jaune pour avoir laissé le coude.

VINICUS JR. COMME RÉVULSIF

Tite a tenté de sortir son peuple du bourbier, redirigeant la situation à la mi-temps. Son pari était clair : plus de football et moins de muscle. Pour cela, J’entre Vinicius Jr., donner plus de profondeur et ouvrir le jeu, plutôt que Fred, qui formait le double pivot avec Casemiro. Et le Brésil s’est considérablement amélioré en gagnant une présence plus offensive. Le prochain tour de vis était l’entrée du matelas Matheus Cunha et Antoine pour Gabriel Jésus (qui a encore eu une performance très grise avec sa sélection) et un Raphinha.

Et au final le Brésil, dans sa moindre version, a cassé le verrou colombien. Marquinhos intercepté dans la médullaire, joué à Neymar qui a permis Lucas Paqueta, qui s’est parfaitement terminé. 1-0 à la 71e minute, c’était le prix de la persévérance.

La Seleçao, avec plus de joueurs tactiles, a signé une seconde mi-temps très digne, qui a coïncidé avec l’effondrement colombien. Et, classée pour la Coupe du monde, elle jouera la superclassique mardi en Argentine, où seul le prestige sera en jeu.