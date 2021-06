Résumé, résultats et objectifs du Brésil 1

in

28 juin 2021 à 00h59 CEST

Le Brésil n’a rien joué, car auparavant ils étaient les premiers du groupe et la vie de l’Équateur se déroulait. Au final, des nuls, un 1-1 héroïque pour La Tri, qui se qualifie pour les quarts de finale, et un résultat sans conséquences sportives, mais qui empêche la Seleçao de terminer la phase de poules de la Copa América avec un bilan impeccable après trois victoires.

SOUTIEN-GORGE

Écus

Brésil

Alisson ; Emerson Royal, Eder Militao, Marquinhos, Renan Lodi (Danilo 50′) ; Fabinho, Douglas Luiz (Casemiro, 62′), Lucas Paquetá (Everton Ribeiro, 76′); Everton Cebolinha (Richarlison, 76′), Roberto Firmino (Vinicius Jr., 62′) et Gabigol.

Équateur

Galindez ; Preciado, Arboleda, Hincapié, Palais; Caicedo (Mena, 17′), Méndez, Alan Franco, Estupiñán; Valence (Bell 77′) et Preciado (Mario Pineda, 83′).

Arbitre

Roberto Tobar (Chili). Aucune réprimande.

Buts

1-0, Eder Militao (37′) ; 1-1 Mena (52′).

Incidents

Match de la dernière journée du groupe B de la Copa América joué au stade olympique, à Goiania, à huis clos, en raison des mesures sanitaires de la pandémie de Covid-19.

En fait, le tirage au sort arrête une séquence de neuf victoires brésiliennes en matchs officiels : trois dans le tournoi continental et six consécutives dans les Éliminatoires sud-américains pour Qatar 2022. C’est la conséquence logique de la façon dont Canarinha a affronté le match.

Parce que le Brésil l’a pris comme un entraînement. Des places à réserver, Tite a même laissé Neymar Jr. sur le banc., qui joue tout dans sa voracité pour battre toutes les marques possibles habillées en verdemarelo, sauf la plus importante de toutes, celle de gagner des Coupes du monde, qui est sa grande question en suspens.

Le défi que le technicien gaucho a lancé à ses réserves (sauf au duo de centrales Eder Militao– Marquinhos) était diaphane : celui qui veut gagner le poste commence à le montrer.

Et avec un Canarinha, qui a obtenu sa face B, et avec un Équateur qui a joué pour ne pas marquer de buts afin de ne pas être éliminé en première phase, un match minimum était prévu, sans grandes incitations. Et ce qui a été vu était une rencontre sans grands liens, avec Enner Valence essayant de marquer depuis le milieu du terrain quand il a vu Alisson avancé, ou au Brésil attaquant avec une certaine aisance, mais sans punch.

Dans ce contexte, Emerson Royal a relevé le défi titanesque de manger des toasts de Danilo (Juventus), qu’à côté de Neymar Jr. déjà Casemiro, forment le trio des intouchables à Tite. L’équipe blaugrana, qui n’avait joué qu’à titre de témoignage lors de la victoire du Pérou (4-0), a agi très sérieusement. Il a bien tenu la marque, sans être trop exigeant, et a fait preuve de personnalité pour monter avec des critères tactiques, mais il était peu motivé.

Le Brésil a sorti de l’impasse généralisée des coups de pied arrêtés, ce qui est l’un de ses atouts. S’il a battu la Colombie (2-1) sur un but de Casemiro, à la 99e minute, à la sortie d’un corner servi par Neymar, cette fois, dans une faute latérale centrée depuis la droite par Everton Cebolinha a été parfaitement terminé par Eder Militao. Une nouvelle tête madrilène et un nouveau but. L’arrière central, même si ça fait mal, fait un tournoi très régulier et est, en ce moment, un très titulaire avec Canarinha.

DESPISTE BRÉSILIEN

La Seleçao est sortie sans jouer en seconde période. Le matelas Renan lodi cassé et Danilo est sorti pour occuper le côté gauche. La défense, qui n’avait encaissé qu’un but en trois matchs, s’est déséquilibrée et Minerai à égalité (min. 52) dans une action dans laquelle les Brésiliens ont manqué de force.

La Tri a repris le jeu avant la confusion générale de Canarinho. Casemiro entré pour mettre l’ordre et Vinicius Jr. eu sa chance au lieu d’un ennui Roberto Firmino. Le Brésil s’est amélioré, restructuré et généré à nouveau, mais les Équatoriens, jouant sans masque, y ont cru et ont tenu le 1-1 de manière épique jusqu’au bout.