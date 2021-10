Résumé, résultats et objectifs du Brésil 4

15/10/2021 à 04h45 CEST

Le meilleur Brésil a humilié le pire Uruguay. C’était 4-1, mais la victoire aurait pu être prolongée pour atteindre un personnage historique. La Seleçao, le jour où elle a rencontré son escroc, a réalisé le meilleur match de son parcours triomphal lors des éliminatoires sud-américaines (où elle compte dix victoires et un nul).

SOUTIEN-GORGE

URU

Brésil

Ederson, Emerson Royal, Lucas Veríssimo, Thiago Silva, Alex Sandro, Fabinho (Douglas Luiz, 70′), Fred (Edenilson, 87′), Lucas Paquetá (Antony, 60′), Gabriel Jesus (Gabigol, 60′), Raphinha (Everto Ribeiro, 70′), Neymar Jr..

Uruguay

Muslera, Nández (Martín Cáceres, 45′), Coates, Godín, Viña (Piquerez, 45′), Matías Vecino (Facundo Torres, 65′), Bentancour (Gorriarán, 71′), Valverde, De la Cruz (Torreira, 45′), ‘) ‘), Luis Suárez et Cavani.

Arbitre

Fernando Rapallini (Argentine). TA : Fabinho (42′) / Valverde (47′), Cavani (69′), Coates (92′).

Buts

1-0, Neymar Jr. (10′) ; 2-0, Raphinha (17′) ; 3-0 Raphinha (57′) ; 3-1 Luis Suárez (76′); 4-1, Gabigol (84′).

Incidents

Match joué à l’Arena Amazonia (à Manaus). Environ 14 000 spectateurs.

L’Uruguay, qui est tombé en position de barrage en raison de la différence de buts négative par rapport à la Colombie, n’est jamais entré en jeu, à la traîne des 90 minutes. Son déclin est flagrant.

Manaus, une place sans tradition footballistique, a accueilli sans critique la Seleçao sans reproche. Et les Brésiliens ont été contaminés par l’ambiance festive des tribunes, retrouvant la joie et l’intensité, malgré les 29 degrés et un 77% d’humidité moite.

Neymar était à nouveau Neymar pour la première fois cette saison. Et le Brésil est devenu un tsunami verdeamarelo qui a écrasé un Uruguay muet sans hésiter, qui avait déjà été battu par l’Argentine (3-0). A 17 minutes, celles de Tite ils gagnaient déjà 2-0 avec deux buts dans des jeux de dessin au trait. Fred, l’un des paris du technicien gaucho, servi dans la région et Neymar Jr., qui contrôlait avec la poitrine de manière orientée, surpassait Failles et fini croisé pour faire le premier (min 9).

Le Brésil a été déchaîné et l’Uruguay a complètement perdu et suivi, car ni Vavlerde ni Bentancour n’ont pu prendre le contrôle du ballon. Neymar fini à l’intérieur de la zone, Godin n’a pas pu appuyer sur la libération, ce qui Failles rejeté court & mldr; et Raphinha entré avec plus de désir que De la Croix signer son premier but avec la Seleçao.

Se pressant, s’aimant, jouant face à la galerie et avec Neymar Jr. et Raphinha restants, la Seleçao a donné le sentiment d’avoir liquidé l’affrontement en un tournemain. L’Uruguay n’est pas entré en jeu dans les 45 premières minutes : Luis Suarez et Cavani, sans surveillance, ils sont passés inaperçus, sans marcher sur la zone brésilienne.

UN MARTYRE POUR LE CIEL

Maître Tabárez a dû intervenir avant le mess. A la pause il a changé les deux centraux et a mis Torreira. C’était inutile. Le Brésil a suivi sa propre voie. Et dans un contrecoup, Neymar c’est arrivé ainsi Raphinha marquer son deuxième but de la soirée. 3-0 et il restait encore trente minutes à jouer. La Céleste était dévastée.

La deuxième partie, qui était un monologue de Canarinho, a servi à entrevoir que Neymar a peut-être trouvé le partenaire idéal en Raphinha. Les deux parlent le même langage footballistique et se complètent. L’ailier de Leeds, à ses trois premières sélections, compte déjà deux passes décisives et deux buts. Il est là pour rester.

Luis Suárez a laissé le sien sur un coup franc. C’est la seule chose remarquable que l’ex du Barça ait faite. Un objectif témoignage qui ne peut masquer la crise flagrante des uruguayens. Il ne s’agit plus d’avoir reçu un 7-1 additionnant les deux affrontements avec l’Argentine et le Brésil, mais de la très mauvaise image transmise face aux deux grands du continent, qui l’ont combattu comme ils l’ont voulu. Soit il réagit, soit il peut rester en dehors de la Coupe du monde.