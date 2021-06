Résumé, résultats et objectifs du Chili 1

22/06/2021

Le à 04:22 CEST

. / Cuiabá

Uruguay sauvé les meubles par match nul 1-1 avec un but contre son camp d’Arturo Vidal contre le Chili ce lundi au stade Arena Pantanal de Cuiabá, lors de la troisième journée du groupe A de la Copa América.

En 26 minutes Image de balise Eduardo Vargas il a commencé un mur avec Ben Brereton qui a lui-même terminé avec un tir croisé et a battu Fernando Muslera pour le 0-1 des Rouges. Avec ce but, Vargas, 31 ans, attaquant de l’Atlético Mineiro, a atteint son 14e but en Copa América, égalant le Péruvien Paolo Guerrero, et a inscrit son 40e but avec l’équipe chilienne.

La Roja a dominé les actions à la stupéfaction de La Celeste, qui n’a pas pu trouver le moyen d’égaler les actions. Mais Vidal a marqué sur sa propre porte à la 66e minute, lorsqu’il a marqué Luis ‘el Pistolero’ Suárez, qui a également tenté de terminer une tête de Matías Vecino, pour que l’Uruguay marque son premier point du tournoi. Dans l’action que Suárez et toute Celeste ont célébrée, Vidal s’est blessé, qui a marqué le deuxième but contre son camp de la compétition, après Yerry Mina, de Colombie.

Avec ce résultat, le Chili est provisoirement premier du classement avec 5 points, l’Argentine deuxième avec 4, le Paraguay troisième avec 3, l’Uruguay quatrième avec un et la Bolivie est en bas avec zéro. Lors de la quatrième journée du groupe A, jeudi prochain, la Bolivie affrontera l’Uruguay et le Chili contre le Paraguay. L’Argentine se reposera.