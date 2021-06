Résumé, résultats et objectifs du Paraguay 2

25/06/2021 à 5h05 CEST

. / Brasilia

Avec des buts de Braian Samudio et Miguel Almirón, L’équipe nationale du Paraguay qualifiée pour les quarts de finale de la Copa América à battre une équipe chilienne usée 0-2 au stade national Mané Garrincha, dans un match de la quatrième journée de la phase de groupes de la Copa América.

A 33 minutes de jeu le milieu de terrain paraguayen Braian samudio traduit en but la pression qu’Albirroja a exercée contre ceux de Martín Lasarte en remportant un corner en marquant une tête à un angle impossible pour le gardien chilien Claudio Bravo. Le deuxième but des élèves d’Eduardo Berizzo est venu des onze mètres à la 58e minute de l’engagement, face à une faute de Gary Medel sur Carlos Gónzález que le juge colombien Wilmar Roldán n’a pas hésité à sanctionner. C’était l’attaquant Miguel Almirón celui chargé d’exécuter le lancement depuis le point de penalty, d’envoyer le ballon au poteau droit de Bravo et d’étirer l’avantage du Paraguay.

En dehors de ces deux jeux, le match n’a pas offert de situations dangereuses majeures et une équipe chilienne très fatiguée physiquement et désordonnée a été vue au milieu de terrain. Ceux dirigés par Martín Lasarte ont notoirement ressenti le manque d’Erick Pulgar, qui pendant le tournoi a donné beaucoup de verticalité au jeu chilien, libérant Arturo Vidal et Charles Aránguiz au départ. Le Chili a été erratique dans les passes, a joué sur le côté et n’a pas eu de moments mémorables tout au long des 90 minutes, à l’exception d’une main dans la zone qu’ils ont revendiquée à La Roja mais qui a été rejetée par Roldán après avoir examiné le jeu dans le VAR .

Miguel Almirón était la figure marquante de l’équipe paraguayenne, devenant une complication pour la dernière ligne chilienne qui n’a pas su le contenir jusqu’à ce qu’il soit remplacé. Le Paraguay ajoute six points et avec cette victoire il se situe en deuxième position du groupe A, après la sélection de l’Argentine.