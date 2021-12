Résumé, résultats et objectifs du Portland Timbers-NY City (1-1) de la MLS

12/12/2021 à 00:38 CET

Daniel Gonzalez

La ville de New York a été proclamée championne de la MLS après avoir battu Portland Timbers aux tirs au but. Les New-Yorkais ont pris l’avantage à la pause avec un but de Image de balise Taty Castellanos, meilleur buteur de la compétition, mais Felipe Mora prolongations forcées en 94′. Sans but en prolongation, le match s’est soldé par des tirs au but. Callens il a pris la responsabilité du penalty décisif et n’a pas manqué. Le club new-yorkais, fondé en 2013, a réussi à s’imposer, de manière endurante, lors de sa première apparition en finale.

POUR

New York

Bois de Portland

Clark ; Van Rankin (Valeri, 89′), Mabiala, Zuparic, Bravo ; Yimmi, Fochive (Paredes, 62′), Chará, Asprilla (Niezgoda, 84′) ; Blanco (Moreno, 62′), Mora.

La ville de New York

Johnson ; Gray, Chanot, Callens, Thórarinsson (Amundsen, 92′) ; Medina (Magno, 95′), Morales, Sands, Rodríguez (Tajouri, 80′); Moralez, Castellanos.

Buts

0-1 M.41 Castellanos. 1-1 M.90 + 4′ Mora.

Arbitre

Armando Villareal. TA : Van Rankin (59′), Chará (90′) / Rodríguez (80′), Johnson (88′), Medina (91′).

Incidents

Match correspondant à la finale de la MLS, disputée à Providence Park (Portland).

La finale a commencé sous la pluie et les deux équipes ont montré leurs idées dès le départ. New York City dominait la possession et les Timbers cherchaient leurs chances sur le compteur. La première fois, c’était pour les visiteurs, qui ont forcé un corner après un tir de Castellanos. Le coup de pied de corner aurait pu signifier le premier but, mais le tir de Callens a marché à gauche de Clark. Les deux avertissements de City ont fait réagir Portland, ce qui a augmenté le niveau d’intensité et commis des fautes pour ralentir le rythme des « citoyens ». Malgré la dureté de certaines entrées, l’arbitre Armando Villarreal il n’a montré aucun carton en première mi-temps.

Les locaux ont obtenu leur première chance à la 25e minute et ont été supérieurs dans les minutes suivantes. La qualité de Moralez, le 10 de NY City, la direction que la réunion commençait à prendre a changé. Ceux de New York ont ​​eu plusieurs occasions d’ouvrir la canette, mais ce n’est qu’à 40 ans qu’ils l’ont eue. Le même Moralez Il a envoyé un ballon au cœur de la surface par une faute latérale pour que Castellanos, meilleur buteur de la MLS, a inscrit le premier but de la finale de la tête. Pour célébrer le but, une canette a été lancée des gradins qui a eu un impact Médine. Le Paraguayen a été soigné pour assistance médicale et est retourné sur le terrain de jeu. Les équipes se sont rendues aux vestiaires avec 0-1 au tableau d’affichage.

New York City a maintenu sa supériorité dans la première partie de la seconde moitié. Médine Oui Moralez, qui a écrasé un ballon sur la barre transversale, a eu des chances d’augmenter la supériorité sur le tableau d’affichage. Les Timbers ont réagi et étaient supérieurs à partir de la minute 60. Le double changement de l’entraîneur local, dans lequel il est entré Des murs Oui Châtain, a amélioré l’équipe. Le gardien ‘citoyen’ est intervenu pour éviter l’égalité après un tir de Felipe Mora.

Les New-Yorkais n’ont pas réussi à arracher la possession de Portland, ce qui a continué à créer un danger dans le but de Johnson. Le siège ne s’est pas arrêté et les Oregonians ont obtenu leur prix de manière épique. Felipe Mora Il a profité d’un ballon mort dans la surface après un mauvais rebond de la défense pour égaliser la finale dans la dernière seconde, provoquant l’éclatement de Providence Park.

La réunion a duré plus longtemps avec NY City touchée émotionnellement et quelques Timbers plus motivés. Les locaux étaient supérieurs dans la première moitié de l’après-match, mais ils n’ont pas réussi à convertir leurs quelques occasions. Déjà dans la seconde moitié des heures supplémentaires, Johnson a fait un grand arrêt qui a évité le 2-1 des Timbers. Les 30 minutes se sont terminées et la finale s’est jouée aux tirs au but.

Image de balise Taty Castellanos converti le premier penalty de la fusillade et Johnson Les bois s’arrêtèrent. Le gardien de but de Timbers a sauvé le deuxième penalty de New York, mais le gardien de but visiteur a de nouveau nié le but de l’Oregon. Moralez mettre le 0-2 dans le shoot et Châtain raccourci la distance. Super il n’a pas raté son penalty et a mis la pression sur Portland. Des murs a marqué pour placer 2-3. Finalement, Alexandre Callens il a converti le penalty décisif et NY City a remporté sa première MLS.