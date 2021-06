Résumé, résultats et objectifs du Venezuela 2 – 2 Équateur de la Copa América 2021

in

21/06/2021 à 02h16 CEST

Efe

Un but de Ronald Hernández à la 91e minute a scellé ce dimanche à Rio de Janeiro un nouveau nul, celui-ci par 2-2, pour le Venezuela en trois matchs disputés en Copa América, et au passage gâché les plans de relance de l’Équateur, dont sur six points à peine sauvé un.

Le Venezuela est arrivé limité par le Epidémie de Covid-19 et blessure confirmée hier d’une autre star, Yangel Herrera, qui montre déjà une infirmerie avec une dizaine de joueurs qui pourraient constituer une bonne équipe de départ.

L’Équateur, plus frais après une journée de repos, est sorti pour assiéger le but rival. Autour de l’arche, le Venezuela a creusé, qui est ressorti avec cinq défenses et peu d’ordre tactique dans une équipe très diminuée et presque improvisée pour cette Copa América.

Accroupis bas, les joueurs de Vinotinto ont attendu leurs chances de contre-attaque, mais n’ont pas réussi à trouver le rythme nécessaire en première mi-temps.

L’Équateur, qui cherchait par tous les moyens, ne s’est pas non plus montré capable de trouver des trous dans la défense vénézuélienne et, lorsqu’il a été inquiété par ses rivaux, a fait preuve de fragilité pour se retirer.

La Tri a retrouvé le but à la 38e minute, lorsque Pervis Estupiñán a lancé un long coup franc qui a montré les faiblesses d’une défense vénézuélienne, improvisée et reconstruite à plusieurs reprises par les blessures et le covid-19.

Après deux têtes, le ballon a atteint Robert Arboleda qui a terminé le ballon, alors sans propriétaire, mais Wuilker Fariñez a réussi à l’arrêter peu de temps avant d’entrer en collision avec son rival, une action dans laquelle ses coéquipiers ont vu une faute sur le gardien de but.

Le rebond du deuxième rebond est tombé sur Ángelo Preciado, absolument uniquement dans la petite zone, où, avec le gardien battu après les premiers tirs et certains défenseurs qui semblaient plus comme des spectateurs de luxe, il n’a eu qu’à pousser le ballon dans le dos de les filets.

Avec le 0-1 et deux équipes chancelantes, les joueurs se sont rendus aux vestiaires.

Six minutes seulement après son retour sur le terrain, José Martínez a reçu un ballon sur l’aile droite d’où il a lancé un centre dans la surface qui semblait mesurée pour la tête d’Edson Castillo.

Le Vénézuélien est arrivé dans la course et, très seul au centre de la surface, a terminé d’une superbe tête qui a mis le ballon loin des mains de Pedro Ortiz.

Peu de temps après, la polémique a repris lorsque, sur une faute dure d’Enner Valencia, Vinotinto a exigé que l’arbitre lui montre le deuxième jaune. Le Chilien Roberto Tobar n’a pas écouté les plaintes et le joueur de Tri a continué sur le green.

Lorsque le Venezuela a joué ses meilleures minutes du tournoi et que l’Équateur a verrouillé sa défense, Gonzalo Plata a frappé un ballon après un corner de Vinotinto qui sentait le but.

Frais, parce qu’il était entré sur le terrain quelques minutes auparavant, Plata poussait le ballon à grande vitesse depuis son camp et était seul devant Fariñez qui, très habilement, dégageait au corps à corps.

Le ballon est tombé sur Christian Noboa, lui aussi à peine entré sur le terrain et qui avait suivi de près la carrière de son coéquipier, qui a réalisé le deuxième tir. Cependant, Fariñez, à nouveau, a dégagé, mais le ballon est tombé sur Plata, à quelques pas de la ligne de but, pour marquer le deuxième du match.

Les Équatoriens célébraient déjà la victoire, lorsque José Peseiro a déplacé son banc pour présenter le L’équipe la plus offensive de Vinotinto dans cette Copa América.

Et il avait raison. À la 91e minute, Edson Castillo a placé un centre du centre du terrain que le nouvellement entré Ronald Hernández, plus rapide que les centraux de La Tri, a terminé avec une tête pour marquer le final 2-2.

L’Équateur s’est alors lancé à la recherche du but vainqueur mais, encore une fois, Fariñez s’est déguisé en super-héros pour clore le résultat.

Avec cette égalité, le Venezuela est en troisième position avec deux points et l’Équateur, qui a un match de moins, est quatrième avec un.

Venezuela: Wuilker Farinez; Alexander González, José Velázquez, Luis Martínez, Luis Del Pino Mago, Yohan Cumaná (d.77, Ronald Hernández); Júnior Moreno (m. 82, Richard Celis), José Martínez (m.77, Jan Carlos Hurtado), Edson Castillo, Cristian Cásseres (m.82, Bernaldo Manzano) et Fernando Aristeguieta (m.57, Sergio Córdova).

Équateur: Pedro Ortiz; Ángelo Preciado, Robert Arboleda, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; Ángel Mena (m.68, Gonzalo Plata), Jhegson Méndez (m.67, Christian Noboa), Moisés Caicedo, Ayrton Preciado (m.88, Fidel Martínez) ; Enner Valencia (m.83, Alan Franco) et Leonardo Campana.

Buts: 1-0, m.38 : Préciado. 1-1, m. 51 : Château. 1-2, m.71 : Gonzalo Plata. 2-2, m.91, Ronald Hernández.

Arbitre: Le Chilien Roberto Tobar a réprimandé Valence, Preciado et Caicedo d’Equateur, ainsi que

Incidents : Rencontre de la troisième journée du groupe A de la Copa América disputée au stade olympique Nilton Santos de Rio de Janeiro, disputée sans public en raison des restrictions de la pandémie de coronavirus.