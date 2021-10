Résumé : top 5 hebdomadaire sur le minage de Bitcoin

Durant ces 7 derniers jours, les informations liées à l’activité minière ont eu un caractère remarquable de par leur importance. Comme toujours, le marché de la crypto est étroitement influencé par les événements liés au minage de crypto-monnaie. Ainsi, nous arrivons au numéro 57 de notre tour d’horizon hebdomadaire classique de l’exploitation minière Bitcoin.

Parmi les nouvelles les plus marquantes, il ressort que les autorités de la République populaire de Chine intensifient la répression contre les mineurs. En ce sens, dans le pays asiatique, il y aurait des dizaines de milliers de mineurs connectés clandestinement. Désormais, les autorités mettent tout en œuvre pour les retrouver.

Un autre point fort de ce résumé se concentre sur le potentiel d’entreprises telles que Powercrypto et Bitfarms. Les deux prévoient d’étendre leur puissance et leurs capacités de hachage dans différentes parties du monde. D’autre part, des faits importants sur l’exploitation minière numérique d’Ethereum sont également mis en évidence, ce qui serait à un moment intéressant.

Les 5 faits saillants de l’actualité de ce tour d’horizon hebdomadaire du minage de Bitcoin

Comme d’habitude, dans ce tour d’horizon hebdomadaire de l’actualité minière Bitcoin, les 5 premiers sont sélectionnés. Il faut tenir compte du fait que, compte tenu du dynamisme de ce domaine du marché de la cryptographie, de nombreuses actualités au moment de la publication pourraient perdre de l’intérêt en raison d’autres plus importantes qui émergent. Les titres ci-dessous :

Les autorités chinoises s’en prennent aux mineurs clandestins. Les mineurs d’ETH accumulent de grandes quantités de pièces. Powercrypto Holdings annonce qu’il va extraire BTC et ETH en Amérique du Nord et à Hong Kong. Bitfarms va installer quelque 55 000 machines supplémentaires en Argentine. Riot Blockchain multiplie son exploitation minière en septembre.

Les autorités chinoises s’en prennent aux mineurs clandestins

Telle une comédie, la persécution des autorités chinoises contre tout ce qui touche aux crypto-monnaies, se poursuit. Lorsque le hashrate de Bitcoin semble s’être rétabli et que le souvenir amer de l’interdiction reste dans le passé, Pékin dit que cela ne s’arrête pas. Récemment, d’importants organismes gouvernementaux ont ratifié l’illégalité du commerce des devises numériques.

Comme si cela ne suffisait pas, les forces de sécurité maintiennent une féroce persécution contre les mineurs clandestins. Les propriétaires de machines de ce pays pourraient cacher l’équipement dans des endroits difficiles à imaginer. Certains points de vente soulignent que les centres de données pourraient être l’endroit idéal.

Les autorités de certaines provinces comme le Jiangsu, auraient souligné que certains mineurs illégaux opéreraient sur leur territoire. Plus précisément, ont-ils expliqué, dans les villes de Xuzhou, Suzhou et Nanjing. Ils affirment qu’ils agiront prochainement pour punir ceux qui se livrent à cette activité.

Les mineurs de l’ETH accumulent de grandes quantités de pièces

Dans une autre des nouvelles de ce résumé hebdomadaire liée à l’exploitation minière, mais pas de Bitcoin, mais d’Ethereum, la détention est soulignée. En ce sens, les mineurs de la deuxième crypto-monnaie la plus importante en capitalisation boursière, accumuleraient en grande quantité. Ils s’attendraient à une forte augmentation à l’avenir.

Ainsi, selon certains cabinets d’analyse, la quantité d’ETH entre les mains des mineurs est la plus élevée depuis 2016. Les mineurs seraient en train de détenir ou de thésauriser, ce qui signifie qu’ils sont haussiers par rapport à la monnaie native. de la Blockchain Ethereum.

Le montant d’ETH détenu par les mineurs s’élèverait à plus d’un demi-million de pièces. En termes de dollars américains, compte tenu du prix actuel, ce chiffre serait proche de 2 milliards de dollars. Ce n’est que le 13 juillet 2016 qu’une accumulation similaire a été observée. D’autre part, ce nombre correspond à 0,45% de tous les ETH en circulation.

Les faits saillants de ce tour d’horizon hebdomadaire incluent holdign, la nouvelle tendance dans l’exploitation minière, mais cette fois d’Ethereum, pas de Bitcoin.

Powercrypto Holdings annonce l’exploitation minière BTC et ETH en Amérique du Nord et à Hong Kong

Une autre société minière Bitcoin qui annonce une augmentation de ses opérations et de sa capacité est Powercrypto. Cette firme assure qu’elle va commencer à exploiter à grande échelle aux États-Unis et à Hong Kong. Les pièces choisies pour le processus seraient Bitcoin et Ethereum.

Il convient de noter que cette société est une filiale du fournisseur de programmes liés à la blockchain, Powerbridge Technologies. En conséquence, la firme annonce que son projet d’extraction de monnaies virtuelles serait pérenne. Certains détails de ce déploiement ont été récemment annoncés par la direction de l’entreprise.

Parmi celles-ci, on peut noter que quelque 2 600 plateformes minières seraient installées. Parmi ceux-ci, 600 correspondraient à Bitcoin et le reste à ETH. C’est un nouveau concurrent qui rejoint l’entreprise fructueuse de l’extraction de crypto-monnaie numérique. Il reste à prévoir si les autorités chinoises interdisent également l’exploitation minière dans la province de Hong Kong.

Bitfarms va installer 55 000 machines supplémentaires en Argentine

La société minière canadienne Bitcoin d’origine argentine Bitfarms entre à nouveau dans cette rafle hebdomadaire. C’est l’une des entreprises les plus dynamiques du marché de la cryptographie, notamment en raison de sa capacité de déploiement de hashrate à l’échelle mondiale. A cette occasion, ils ont annoncé une nouvelle expansion en Argentine.

Ainsi, quelque 55 000 équipements miniers seraient intégrés dans de nouvelles fermes en cours de construction. Il est à noter que la ferme sera située dans quatre complexes d’entrepôts. D’autre part, la directive de l’entreprise ne précise pas où dans le pays sud-américain les ASIC seront installés.

D’autre part, l’entreprise a indiqué que l’accord avec le fournisseur d’électricité était de 0,0022 $ par kilowatt par heure. C’est un taux extrêmement bas par rapport aux prix en Amérique latine. De même, on savait que la nouvelle ferme fonctionnera avec 210 MW d’énergie.

Riot Blockchain multiplie son minage en septembre

Un autre point culminant de cette semaine concerne le Riot Blockchain, le poids lourd du minage de Bitcoin. Profitant de la faible difficulté de minage pendant une bonne partie de l’année, qui trouve son origine dans les déconnexions massives en Chine, la firme a triplé (presque quadruplé) sa génération de Bitcoin au cours du mois de septembre.

Cette entreprise, qui est cotée au Nasdaq, compte environ 25 000 machines déployées et prévoit d’en installer plus de 80 d’ici 2022. De plus, jusqu’à présent en 2021, la société a extrait 2 475 bitcoins, ce qui se traduit par une augmentation de plus de 246 % par rapport à aux pièces extraites au même stade en 2020.

Il est à noter qu’en septembre de l’année dernière, la société a extrait 91 bitcoins avec sa puissance de hachage. Selon son rapport le plus récent, jusqu’au 30 septembre de cette année, le montant des crypto-monnaies accumulées aurait été de 3 534. La puissance de hachage de l’entreprise continuera d’augmenter. C’est une compétition d’accumulation qui permettra des revenus importants au moment où apparaissent des augmentations successives du prix du Bitcoin.

