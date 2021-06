Résumé Ubisoft Forward 2021 avec Avatar Frontiers of Pandora et Mario + Lapins Crétins 2 comme protagonistes | Jeux

Dans notre résumé de Ubisoft Forward E3 2021, l’événement axé sur les nouveautés de la compagnie de gala, nous allons vous dire toutes les nouvelles qui ont été présentées, tant au niveau des nouvelles annonces que de l’actualité de celles qui avaient déjà été présentées précédemment, comme Far Cry 6.

La présentation a bien démarré, avec un examen approfondi de Extraction Rainbow Six, qui a considérablement changé depuis son annonce à l’E3 2019.

Ce n’était pas le seul jeu qui est revenu : Riders Republic, des nouvelles sur Rainbox Six Siege ou de nouvelles annonces comme Rocksmith +…

Extraction Rainbow Six

Annoncé à l’E3 2019, ce jeu de tir tactique multijoueur mettant en vedette des opérateurs des forces de sécurité, a introduit un élément d’horreur et de science-fiction, en mettant dans la formule un virus extraterrestre qui infecte tous ses hôtes provoquant des mutations monstrueuses

Après le dernier teaser diffusé il y a quelques jours, le jeu confirme qu’il a sérieusement changé depuis sa première apparition, et entre autres il a montré les ravages dévastateurs de cette menace extraterrestre en constante évolution et comme le titre Extraction est tout au sujet de son gameplay.

Cette “extraction” a à voir avec le sauvetage d’opérateurs capturés par les extraterrestres, qui les ont dans leur nid pour être infectés et transformés. Le jeu réunira les opérateurs de différents pays, jusqu’ici confrontés, pour coopérer ensemble face à cette menace commune.

Les Archaens, les extraterrestres, auront de nombreuses ressources pour nous neutraliser. Il y aura différentes espèces (certaines lancent des pointes, d’autres sont comme des chars… et d’autres qui n’ont pas été vues), ainsi qu’un liquide noir collant qui commencera à inonder sols et murs, ralentissant notre progression.

Les inserts dans les nids des Archaens nous inviteront à utiliser des tactiques furtives, ainsi que des gadgets comme une lumière spéciale qui révélera leurs points faibles, même à travers les murs. Nous aurons aussi une sorte de petit drone de reconnaissance.

Comme dans L4D, il y aura des zones sûres, où nous pourrons laisser derrière nous des ennemis qui nous poursuivent, et nous pourrons enquêter sur les scénarios pour récupérer des informations et développer de nouvelles technologies pour faire face à la menace.

Le gameplay qu’Ubisoft a montré invitait à enquêter sur l’un des trois étages d’une base, pour récupérer Intel. Après avoir rempli l’objectif, nous pouvons soit être évacués, soit aller plus loin dans la base… ce qui est généralement plus difficile, et où les opérateurs pourront tomber plus facilement.

Le tout avec une ambiance plutôt morose et réussie, que nous pourrons goûter ensuite 16 septembre sur PS5. Xbox Sereis X | S, PC, PS4 et Xbox One.

Forgeron +

Ubisoft a annoncé Forgeron + au Ubisoft en avant le retour de votre outil d’apprentissage de la guitare, avec des tonnes de nouvelles options : beaucoup plus de leçons pour apprendre la guitare et maîtriser certains styles, un choix plus large de thèmes et de genres, la possibilité d’utiliser votre mobile comme microphone ou encore la possibilité d’utiliser la basse, l’acoustique ou des amplifications sans avoir besoin de quoi que ce soit d’autre.

Il y aura des mises à jour hebdomadaires qui ajouteront de nouvelles chansons et de nombreuses options pour trouver des chansons selon vos goûts et votre niveau. Il sera possible de participer à une bêta fermée sur PC, à laquelle les joueurs pourront s’inscrire une fois l’événement terminé.

République des cavaliers

Riders Republic revient à Ubisoft Forward pour montrer ses progrès, après le retard c’est un jeu de sport multidisciplinaire, c’est-à-dire qu’il ne s’en tient pas à un seul sport. Il comportera un important volet social, des événements pour plus de 50 joueurs, une progression, des dizaines d’objets à débloquer pour personnaliser notre personnage…

Mais le plus important est qu’il sera possible d’alterner entre le vélo, le snowboard, le ski, la descente en combinaison ailée (et parachute pour atterrir) et la combinaison ailée propulsée (en plus des motoneiges pour parcourir de grandes distances et explorer l’immense carte de notre caprice). Nous vous en avons dit beaucoup plus sur Riders Republic ici.

Rainbow six siège

Des améliorations « vitales » de l’expérience de jeu, telles que la progression multiplateforme, le jeu croisé, etc. sont annoncées sur la feuille de route.

Juste danse 2022

Annonce du nouveau jeu de danse pour le 4 novembre, avec des contributions d’artistes qui écriront des chansons exclusivement pour le jeu (avec la possibilité de participer à l’enregistrement vidéo) et 40 chansons de groupes comme Imagine Dragons.

Assassin’s Creed Valhalla

Le grand succès de Noël dernier ne pouvait rester sans se manifester. Assassin’s Creed Valhalla continue de recevoir des mises à jour gratuites pour améliorer l’expérience de jeu, avec de nouvelles armes et améliorations.

De plus, il a été possible de voir un bref aperçu du Siège de Paris, le DLC qui arrivera cet été et le Discovery Tour of Valhalla a été annoncé, avec lequel nous pouvons en apprendre plus sur la vie des Vikings cet automne, et sera gratuit pour tous les propriétaires du jeu de base.

Et pas seulement ça, ce sera le premier jeu de la série qui aura une “deuxième année”, avec de nouvelles extensions qui pourraient commencer à arriver après l’été. Même le narrateur a laissé tomber que le voyage d’Eivor n’est pas terminé… verra-t-on une trilogie à la manière des aventures d’Ezio, même en format téléchargeable ? Qui sait…

Loin cri 6

Une nouvelle cinématique a servi à montrer la capacité d’interprétation de Giancarlo Esposito, et la cruauté habituelle des méchants de la saga, ainsi que la relation complexe avec son fils.

La chose ne s’est pas arrêtée là : le season pass nous permettra de contrôler les trois méchants des précédents épisodes dans une sorte de nouveau mode ou d’histoire qui n’a pas encore été expliqué. Ainsi, nous pouvons contrôler Vaas Montenegro de Far Cry 3, Pagan Min de Far Cry 4 et Joseph Seed de Far Cry 5. Et en cadeau, l’exceptionnel Blood Dragon sera inclus.

Mario + Lapins Crétins : Des étincelles d’espoir

Bien qu’elle ait été divulguée cet après-midi et que la surprise ait volé en éclats, la suite de Mario + Lapins Crétins est désormais officielle. Ce sera une aventure spatiale, exclusive à Nintendo Switch, qui promet d’être infiniment plus ambitieuse à tous points de vue. Il ne s’agit pas d’inclure de nouveaux patrons ou de nouvelles idées.

Le titre offrira beaucoup plus d’options tactiques, de personnages et de mécanismes, comme les soi-disant « étincelles », qui permettront aux héros de développer de nouvelles capacités.

La date de sortie est 2022.

Avatar : Frontières de Pandore

Ubisoft a clôturé son événement en grand, montrant pour la première fois l’attendu Avatar : Frontières de Pandore jeu basé sur l’univers Avatar, fonctionnant sur le moteur graphique Snowdrop de nouvelle génération (sans spécifier de version, mais vraisemblablement ce sera PC).

La scène, que vous pouvez voir au-dessus de ces lignes, rappelle assez certains moments du film original, comme l’attaque par des humains, avec toutes sortes de machines, sur les habitants bleus de la planète Pandora. Le tout avec un niveau de détail exceptionnel.