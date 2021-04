Résurgence de Covid-19: les détaillants recherchent des concessions de location alors que les entreprises sont à nouveau touchées

Les détaillants, qui constatent déjà une baisse significative de leur activité, espèrent que les propriétaires feront preuve de discernement et répondront à leurs demandes. Image représentative

Alors que les autorités locales de nombreuses régions du pays imposent de nouvelles restrictions pour faire face à une recrudescence des infections à coronavirus, bouleversant la reprise des activités, les détaillants sont de retour à la table des négociations avec les propriétaires de centres commerciaux et les propriétaires de rue, cherchant une extension de la concession sur la location Paiements.

Les centres commerciaux, dont beaucoup avaient soutenu les marques avec des dispenses de location complètes pendant la période de verrouillage l’année dernière et des remises raisonnables sur les loyers après le déverrouillage, sont cependant quelque peu réticents à offrir de nouvelles assouplissements. «Nous n’avons plus aucune capacité en nous pour offrir une dérogation à partir du mois d’avril. Auparavant, le verrouillage était très difficile, mais nos paiements ont été fixés. Cela a créé une grande entaille dans nos poches », déclare Gurvineet Singh, PDG du centre commercial Viviana, basé à Mumbai. La société qui opère à Thane n’a pu reprendre ses services qu’en septembre.

Le raisonnement de Singh est que l’activité qui n’était que la moitié des niveaux pré-Covid au cours du premier mois après l’ouverture a touché près de 80% des niveaux pré-Covid en février. L’augmentation des affaires, selon le PDG, n’a pas été motivée par une augmentation du nombre de visiteurs, mais par une augmentation des dépenses moyennes par personne. « Les pertes subies l’année dernière doivent être couvertes au premier trimestre », a déclaré Singh.

La plupart des accords ajustés ont été conclus après l’expiration du verrouillage le mois dernier. Inorbit Malls, Nexus Malls et R City Mall n’ont pas répondu aux requêtes.

Les détaillants, qui constatent déjà une baisse significative de leur activité, espèrent que les propriétaires feront preuve de discernement et répondront à leurs demandes. «La situation ne fait qu’empirer. Les propriétaires devront bientôt intervenir, sinon il y aura à nouveau un conflit », déclare Siddharth Bindra, MD à Biba. Pour la marque de vêtements ethniques, l’activité a diminué de plus de 60% dans le seul Maharashtra, l’un des États les plus touchés. Bindra dit qu’il sera impossible pour les détaillants de payer les loyers réels dans les États gravement touchés et que les propriétaires devront fournir un soutien pendant au moins six mois. Dans les zones moins touchées par Covid-19, les propriétaires devront peut-être prolonger les secours d’un quart environ. «Au départ, nous nous attendions à ce que les affaires reviennent à la normale d’ici avril. Mais maintenant, nous estimons que cela prendra encore quatre à cinq mois », déclare Bindra. Biba, qui a entamé des négociations dès le mois de mars, a réussi à convaincre quelques propriétaires de grandes rues d’accorder des concessions locatives pour un autre trimestre.

FabAlley & Indya, qui prévoit une réduction d’au moins 30% du trafic dans les prochains jours, en particulier dans les zones touchées, affirme qu’un rabais sur les locations est sans aucun doute nécessaire pour les trois prochains mois. «Nous sommes retournés dans les centres commerciaux et les propriétaires de grandes rues et leur avons suggéré de conclure des accords de partage des revenus ou de déduire les frais de location. En Occident, nous avons recherché les remises de location les plus élevées », déclare le co-fondateur Shivani Poddar, convaincu que les marques« ne peuvent pas survivre »sans soutien. Poddar dit qu’il est entendu que le programme de vaccination devrait couvrir une grande partie de la population d’ici juillet et que les mois de fête qui suivront devraient générer des chiffres de ventes décents. Les détaillants devraient pouvoir commencer à payer des loyers réguliers dans la seconde moitié de l’année.

Infiniti Mall, qui exploite deux propriétés à Malad et Andheri, évaluera la situation pendant quelques semaines de plus avant de prendre une décision sur l’extension des remises locatives. Le PDG Mukesh Kumar a déclaré que la société était disposée à soutenir les détaillants si les choses se détérioraient davantage. Mais «il est prématuré d’en parler maintenant», dit Kumar qui a offert des concessions à toutes les marques dans la période août-octobre l’année dernière. Les pas qui avaient atteint près de 75% des niveaux pré-Covid sont maintenant de retour à 40%.

