Résurgence de l’immobilier indien après un an de pandémie

Le segment immobilier résistant et en plein essor de l’Inde est toujours resté le favori des investisseurs et l’un des marchés immobiliers les plus recherchés au monde. Les potentiels de croissance sont tels que le segment devrait représenter 13% de l’économie indienne d’ici 2025. Grand créateur de richesse et l’un des plus grands secteurs créateurs d’emplois, il a sans aucun doute craint des conséquences indésirables au début de la pandémie l’année dernière, mais prédire tôt les défis et mettre en place des réformes rapides – qui comprenaient une aide financière comprenant des moratoires sur les prêts, des réductions des droits de timbre et des allégements fiscaux grâce à des politiques gouvernementales favorables et à des stratégies globales et bien calibrées – ont aidé le secteur à poursuivre sa croissance même après une pause temporaire en 2020.

L’apparition de la pandémie suivie d’un verrouillage strict à l’échelle nationale a posé d’énormes défis au secteur, ce qui l’a temporairement immobilisé. Les mêmes sentiments ont été reflétés dans un rapport selon lequel seulement 19 038 unités ont été vendues sur les huit marchés immobiliers clés de l’Inde au cours du deuxième trimestre 2020. De même, seulement 12 564 unités ont été lancées au cours de cette période sur les mêmes marchés. La vente de propriétés résidentielles a diminué de 79% par an et les nouvelles fournitures ont chuté de 81% en 2020. De plus, une baisse des ventes et de l’offre d’espaces commerciaux a été observée lors de la fermeture.

Prévoyant tôt les périls de la pandémie, les gouvernements ont pris des décisions rapides et importantes et annoncé des mesures de secours. Le Premier ministre a remonté le moral des parties prenantes en lançant la campagne Aatmanirbhar Bharat, qui a été renforcée par l’annonce par la RBI de moratoires sur les prêts. Les réductions des droits de timbre, la réduction des taux de prêt ont largement aidé les promoteurs pendant les périodes instables. Les stratégies ont été rapidement repensées en adaptant la numérisation et en tirant parti de concepts émergents tels que le modèle de travail à domicile, les bureaux distants, les résidences secondaires, les grands espaces, etc. La facilité des opportunités d’investissement grâce à la flexibilité des FPI et des allégements fiscaux a stimulé les sentiments du marché et aujourd’hui , le secteur est sur la voie de la reprise avec le retour des acheteurs et des investisseurs sur le marché.

Un mélange de facteurs comme une demande accrue, des taux d’intérêt bas, une meilleure épargne des ménages et le soutien du gouvernement ont catapulté la croissance. Les 7 meilleures villes du pays ont organisé un impressionnant retour au lock-out l’année dernière. Un rapport récent confirme également le fait que les ventes de logements dans 7 villes ont augmenté de 29% et les nouveaux lancements de 51% au cours de ce trimestre par rapport à la période correspondante en 2020. Delhi NCR, Mumbai, Bengaluru et Pune ont représenté ensemble 83% des ventes en le quartier. La performance des micro-marchés dans la région de Delhi-NCR, y compris Noida et Gurgaon, a connu une croissance à deux chiffres des prix de l’appréciation de l’immobilier avec respectivement 11% et 13% de croissance.

L’immobilier est toujours resté résilient et les acheteurs considèrent également le segment comme un investissement à long terme. Pendant cette période idéale, les développeurs ont profité de la demande refoulée pour effacer la plupart des stocks invendus. Avec des prix raisonnables, les acheteurs ont également décidé d’investir dans les maisons. La demande a repris avec eux pour récolter les fruits de la réduction de la demande et de l’augmentation du potentiel de négociation, ainsi que du vif intérêt de secteurs tels que la technologie, la banque, les services financiers et autres. Les systèmes technologiques, la dynamique accrue des opérations, la demande de plus grandes dimensions d’appartements et de planchers indépendants et les nouvelles tendances rendent le marché prometteur pour les prochains trimestres.

Aujourd’hui, sans aucun doute, la deuxième vague de coronavirus a imprégné l’incertitude dans le secteur, entraînant une pause temporaire, mais les développeurs sont désormais mieux préparés et familiarisés avec les savoir-faire d’une pandémie. Le secteur immobilier indien est désormais un marché d’acheteurs et le programme de vaccination en cours renforce la confiance des acheteurs. Il est fort probable que le secteur reprenne sa croissance à partir du deuxième trimestre de l’exercice 2021-2022. Nous verrons un flux constant d’investissements qui garantira des opportunités de croissance avec des rendements plus élevés. L’arrêt sera à court terme et les acclamations et la confiance dans le marché reviendront dès que nous aurons réussi à plier la courbe de Covid.

(Par Ashish Sarin, PDG d’AlphaCorp)

