Résurgence des cas de Covid-19: la croissance de la fabrication atteint son plus bas niveau depuis 7 mois en mars

L’activité manufacturière s’est accélérée à son rythme le plus lent en sept mois en mars, grâce à une recrudescence des cas de Covid-19 qui a pesé sur la demande intérieure et la production. Les entreprises ont de nouveau supprimé des emplois, poursuivant une période de réduction d’un an. Le Nikkei Manufacturing Purchasing Managers ‘Index (PMI), compilé par IHS Markit, est tombé à 55,4 en mars contre 57,5 ​​le mois précédent. Malgré la baisse, cependant, la lecture du PMI pour mars est restée au-dessus de la moyenne de longue période. Il est également resté au-dessus de la barre des 50 qui sépare la croissance de la contraction pendant un huitième mois consécutif.

Néanmoins, la hausse des achats d’intrants a été freinée par une intensification des pressions sur les coûts. Bien que le taux de croissance ait été encore marqué et ait dépassé sa moyenne de long terme, il s’est atténué par rapport au sommet de près de 10 ans en février. «Avec l’extension des restrictions de Covid-19 et la réintroduction des mesures de verrouillage dans de nombreux États, les fabricants indiens devraient connaître un mois difficile en avril», a déclaré Pollyanna De Lima, directrice associée de l’économie chez IHS Markit.

Le Centre a demandé la semaine dernière aux États d’essayer de contrôler la propagation rapide des cas de Covid-19. Toute restriction stricte, en particulier dans ou autour de centres commerciaux importants comme Mumbai, pèsera également sur l’activité des usines en avril.

Malgré la pression sur la demande intérieure, les nouvelles commandes à l’exportation ont encore augmenté en mars, prolongeant la séquence de croissance actuelle à sept mois. Ici, il y a eu une accélération du taux d’expansion. Selon l’enquête PMI, le taux d’inflation des coûts des intrants a été parmi les plus forts observés au cours des trois dernières années. Mais les prix de vente n’ont augmenté que modérément car «les entreprises ont limité leurs ajustements pour conserver un avantage concurrentiel et stimuler les ventes».

«Les producteurs de biens ont indiqué que le renforcement de la demande et la réception de commandes en gros ont soutenu une nouvelle augmentation des ventes globales. La reprise a été la huitième en mois successifs et forte, malgré un ramollissement à un plus bas de sept mois », a déclaré IHS Markit dans un communiqué.

