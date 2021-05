Resurrection Kings Feat Vinny Appice et Craig Goldy: l’album “ Skygazer ” prévu en juillet

LES ROIS DE LA RÉSURRECTION, le projet mettant en vedette Craig Goldy (guitare), Chas West (chant) et Vinny Appice (batterie), sortira son deuxième album, «Skygazer», le 16 juillet via Frontiers Music Srl. La suite du premier album éponyme de 2015 reprend là où cet album s’était arrêté, offrant un magnifique ensemble de chansons avec de gros riffs lourds couplés à des tas de crochets et de mélodies accrocheurs.

Aujourd’hui, le groupe a sorti le premier avant-goût de la musique de l’album, un single et une vidéo pour la chanson titre.

Goldy dit: “Une fois de plus, avec le vivier de talents auquel nous avons accès pour créer, nous avons tous apporté notre jeu ‘A’ à l’écriture et à l’enregistrement de cet album. Avec la liberté d’utiliser la musique qui nous a tous influencés, cela a commencé nos efforts musicaux pour commencer, espérons que nous les avons développés de manière à inspirer une autre génération d’auditeurs à entreprendre un voyage similaire. “

Goldy est vraiment en feu ici, frappant chaque note avec passion et sensation. Ouest montre ses énormes pipes, offrant une performance exquise de hard rock. Appice est, comme toujours, solide comme le roc derrière le kit. Les fans qui ont adoré l’ambiance hard rock / métal des années 80, associée à des touches de légendes des années 70 des débuts du groupe, auront beaucoup à célébrer avec «Skygazer».

Du premier single, la chanson titre, Goldy dit: “‘Cela a commencé avec un groove de batterie qui m’a été envoyé par Vinny. Son style de jeu inégalé a automatiquement inspiré la musique, puis Alessandro [Del Vecchio, Frontiers Music Srl‘s in-house producer] a écrit la plupart des lignes mélodiques et des paroles. En plus de la musique, j’ai écrit la mélodie et les paroles de deux pré-refrains qui résument le sens de la chanson. C’est une métaphore des efforts que déploieront les dirigeants de nos nations pour acquérir, conserver ou accaparer plus de pouvoir pour leurs propres ambitions. Cela nous laisse dans leur sillage demander quelles mesures sont nécessaires pour nous défendre. Mais tout cela à quel prix? “

L’idée de LES ROIS DE LA RÉSURRECTION issu d’un ensemble de démos Goldy enregistré avec Ouest, un chanteur avec un jeu de tuyaux incroyable, qui a travaillé au fil des ans avec Jason Bonham, ÉTRANGER, TRIBU DES GYPSIES, et son propre groupe, LIEN OUEST. De là, Frontières président et responsable A&R Serafino Perugino est devenu impliqué et incité Goldy pour mettre sur pied une gamme qui comprenait également Appice. Produit et co-écrit par Del Vecchio, le premier album éponyme qui en a résulté était un exemple impressionnant de hard rock classique avec une production et un bord contemporains, mélangeant une ambiance de SERPENT BLANCde “1987” avec DIOde “Dream Evil” et en ajoutant une touche de classique LED ZEPPELIN et ARC-EN-CIEL. Un disque extrêmement amusant et rock où les musiciens ont pu déployer leurs ailes et vraiment le faire dans leurs performances.

Liste des pistes:

01. Skygazer



02. Le monde est en feu



03. Des larmes



04. Luttez contre notre fierté



05. Démons en colère



06. Sauveur des âmes



07. Ne blâmez pas notre amour



08. Est-ce la fin



09. Âme troublée



dix. M’allumer



11. Appelez tous les anges

Programmation d’enregistrement:

Chas West – Voix



Craig Goldy – Guitares, claviers, basse



Vinny Appice – Tambours



Alessandro Del Vecchio – production, basse et claviers



