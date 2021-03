28/03/2021 à 23:20 CEST

Le Panier RETAbet Bilbao a remporté 82-90 à UCAM Murcie lors de la vingt-huitième rencontre de la Ligue ACB qui s’est déroulée ce dimanche au Palais des sports de Murcie. Les locaux viennent battre à la maison Urbas Fuenlabrada par 70-82. De leur côté, les visiteurs ont perdu chez eux face au TD Systems Baskonia par 72-85. Avec ce résultat, le Panier RETAbet Bilbao occupe la dix-septième place et a accumulé sept victoires en 27 matchs disputés jusqu’à présent, tandis que le UCAM Murcie il reste en treizième position avec neuf victoires en 26 matchs disputés.

Le premier quart a mis en vedette les locaux, ils ont réussi à marquer la différence maximale (13 points) à la fin du quart et ont terminé avec 15-28. Après cela, au cours du deuxième quart-temps, l’équipe locale a réussi à se rapprocher du tableau de bord, qui s’est terminé sur un résultat partiel de 14-13. Après cela, les rivaux se sont immobilisés avec un 29-41 dans l’électronique.

Au cours du troisième quart-temps, les joueurs de l’équipe locale ont réussi à se rapprocher à nouveau à la lumière, en fait, ils ont réalisé un partiel de 12-0 dans ce quart-temps jusqu’à conclure avec un résultat partiel de 22-18 (et un 51-59 total). Enfin, au dernier quart, les joueurs de la UCAM Murcie ils ont réussi à surmonter le match jusqu’à atteindre un match nul, en fait, ils ont réalisé un partiel au cours de ce quart de 11-0 et le quart s’est terminé avec un résultat partiel de 23-15. Enfin, le match est arrivé à la fin du quart avec une égalité à 74-74, il a donc fallu attendre la prolongation pour connaître le vainqueur.

Pendant l’extension, le Panier RETAbet Bilbao, a atteint une différence de 12 points (79-91) et s’est terminé sur un résultat partiel de 8-16, le résultat final du match étant 82-90 en faveur de Panier RETAbet Bilbao.

Pendant le match, ils ont mis en évidence Jaylon marron Oui Ondrej Balvin pour leur participation au jeu, après avoir obtenu 24 points et neuf rebonds et 14 points, quatre passes et 11 rebonds respectivement. De son côté, l’équipe locale s’est démarquée Nemanja Radovic Oui Dj fraise, avec 17 points et quatre rebonds et 15 points, deux passes et un rebond respectivement.

Le prochain jeu de la Panier RETAbet Bilbao ce sera contre lui BAXI Manresa dans le Arena de Bilbao. De son côté, le prochain adversaire de la UCAM Murcie sera le Étudiants Movistar, avec lequel il jouera dans le Centre Wizink.