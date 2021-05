RETAbet Bilbao Basket reste avec la victoire contre San Pablo Burgos par 98-89

18/05/2021 à 20:50 CEST

le Panier RETAbet Bilbao a été imposé comme un local San Pablo Burgos par 98-89 à la trente-cinquième journée de la Ligue ACB. La veille, les joueurs du RETAbet Bilbao Basket ont subi une défaite à domicile contre le Herbalife Gran Canaria par 71-92. De leur côté, ceux de San Pablo Burgos battus à domicile Coosur Real Betis par 95-77. Avec ce résultat, le Panier RETAbet Bilbao est à la dix-septième place et cumule neuf victoires en 34 matchs joués, tandis que le San Pablo Burgos il reste en sixième position avec 20 victoires en 34 matchs joués.

Au premier trimestre, il y a eu plusieurs changements de leader dans le marqueur et s’est conclu avec un résultat de 16-20. Plus tard, le deuxième quart a de nouveau eu plusieurs mouvements sur le tableau de bord jusqu’à ce qu’il se termine par un résultat partiel de 24-14. Après cela, les équipes ont atteint la pause avec un 40-34 à l’électronique.

Au troisième quart, l’équipe locale a augmenté sa différence, augmenté la différence à un maximum de 20 points (75-55) jusqu’à terminer avec un résultat partiel de 37-22 et un total de 77-56. Enfin, au cours du dernier quart-temps, les visiteurs ont réduit les distances, en fait, ils ont obtenu une course de 13-2, même si ce n’était pas suffisant pour gagner le match et le quart s’est terminé par une course de 21-33. Après tout cela, le match s’est terminé sur un score de 98-89 pour les locaux.

Lors du prochain match de la compétition, le Panier RETAbet Bilbao mesurera sa force avec lui Lenovo Tenerife dans le Pavillon insulaire Santiago Martin, Pendant ce temps, il San Pablo Burgos fera face au Casademont Saragosse dans le Colisée Burgos.