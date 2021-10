Rétablir la pertinence des écoles B : restaurer la réputation académique ; supprimer les dichotomies existantes

Le NIRF oriente également les institutions vers la recherche. Au contraire, dans un pays comme l’Inde, les universitaires (réputation) sont supposés être donnés dans les classements et les accréditations.

Par le professeur Rajiv R Thakur

À une époque où les entreprises deviennent de plus en plus dynamiques et où la concurrence sur le marché est plus forte que jamais, l’innovation et l’intelligence doivent être les moteurs du changement, et la responsabilité en incombe à des chefs d’entreprise compétents. Cela appelle à transformer la façon dont la formation MBA est dispensée. Alors que l’accent est mis sur les classements nationaux et mondiaux, tels que le NIRF et le QS, ainsi que sur les accréditations telles que l’AACSB, les universitaires semblent avoir reçu un statut plutôt assumé.

Par exemple, les paramètres QS ont la réputation académique, la réputation de l’employeur, le ratio professeurs/étudiants, les citations par faculté, le ratio professeurs internationaux et le ratio étudiants internationaux comme aspects de mesure. Mais les principales institutions se concentrent sur les trois dernières, la recherche étant la plus importante.

Le NIRF oriente également les institutions vers la recherche. Au contraire, dans un pays comme l’Inde, les universitaires (réputation) sont supposés être donnés dans les classements et les accréditations. Ainsi, il est primordial, compte tenu de l’employabilité des jeunes, et les écoles B ne doivent pas reculer devant cet objectif fondamental.

Au cours de la dernière décennie, l’analyse commerciale, la science des données, la gestion des opérations, les affaires commerciales internationales et l’Industrie 4.0 sont devenus essentiels à la croissance organisationnelle. Ainsi, les cours de MBA doivent s’éloigner des offres habituelles des RH, du marketing et de la finance.

L’industrie a besoin non seulement de gestionnaires, mais aussi d’innovateurs et de résolveurs de problèmes, ceux qui peuvent analyser les données et utiliser la technologie pour prendre des décisions et des prévisions précises. Ainsi, les écoles B devraient accorder le plus haut niveau d’importance à un enseignement-apprentissage unique axé sur la pratique. Le processus est hautement interactif, expérientiel et multidisciplinaire. Les écoles B doivent se concentrer sur l’assimilation des compétences analytiques, de l’innovation, de la créativité et des connaissances expérientielles chez les étudiants. Pour cela, le programme doit être en phase avec la demande du marché. En outre, les initiatives communautaires et les initiatives d’innovation devraient faire partie intégrante des routines d’apprentissage quotidiennes des étudiants.

Une voie suggérée pour le développement holistique des étudiants (futurs managers) est une pédagogie participative multiple avec les éléments suivants entrelacés :

1. Salle de classe : salles de classe soutenant l’apprentissage interdisciplinaire avec des cours intégrés, y compris l’apprentissage par projet et par les pairs ;

2. Mentorat : Outre les professeurs érudits, les étudiants devraient également être enseignés par des professionnels expérimentés et des leaders de l’industrie ;

3. Exposition : une expérience complète et sur le terrain sur des sujets variés au format de laboratoire de recherche peut donner aux étudiants un avantage sur le marché mondial ;

4. Industrie : les écoles B doivent former les étudiants à la pensée analytique, à la business intelligence basée sur les données et aux pratiques entrepreneuriales ;

5. Développement holistique : Le résultat pédagogique ultime devrait être un développement à 360 degrés qui rend les étudiants capables de gérer et de diriger.

L’auteur est directeur, Delhi School of Business

