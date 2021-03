Rétablissez la neutralité du Net, disent les entreprises technologiques, dirigées par Mozilla

Mozilla est l’une des nombreuses entreprises technologiques qui demandent à la Commission fédérale des communications (FCC) de rétablir la neutralité du net, ramenant les règles supprimées par l’administration précédente.

Apple a précédemment exprimé son propre soutien à la neutralité du Net…

La neutralité du Net exigeait que les fournisseurs de services Internet traitent tous les sites Web et les services Internet de la même manière. Sans cette protection, les grands acteurs peuvent payer les FAI pour donner la priorité à leur trafic sur des sites Web plus petits, créant ainsi un Internet à deux vitesses.

Comme nous l’avons déjà noté, la perte de neutralité du net permettrait même aux FAI de bloquer le trafic vers des sites Web spécifiques s’ils le souhaitent.

L’ancienne administration a supprimé les protections fédérales sur la neutralité du net, ce qui a conduit un certain nombre d’États à mettre en œuvre leurs propres lois sur la neutralité du net. Plusieurs États, sommités de la technologie et géants de la technologie ont exprimé leur soutien à la neutralité du Net.

CNBC rapporte une nouvelle impulsion pour rétablir la loi.

Dans une lettre adressée vendredi à la présidente par intérim de la FCC, Jessica Rosenworcel, ADT, Dropbox, Eventbrite, Reddit, Vimeo et Wikimedia se sont joints à Mozilla pour qualifier la neutralité du net de «essentielle pour préserver Internet en tant que moyen libre et ouvert qui favorise l’innovation et stimule la croissance économique» […]

Alors que les FAI ont fait peu de changements en l’absence de règles de neutralité du Net, les partisans ont soulevé des drapeaux à une poignée d’actions. Un exemple est la pratique d’AT & T d’exclure son propre streaming HBO Max de la comptabilisation des limites de données des clients sans fil. […]

La directrice juridique de Mozilla, Amy Keating, a déclaré que la pandémie avait rendu la nécessité de règles de neutralité du net encore plus claire. «À un moment où les salles de classe et les bureaux ont déménagé en ligne par nécessité, il est extrêmement important d’avoir des règles associées à une surveillance et à une application gouvernementales strictes pour protéger les familles et les entreprises contre les pratiques prédatrices», a déclaré Keating.