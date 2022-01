Retail Direct Scheme : RBI notifie le programme de tenue de marché pour promouvoir la participation des détaillants aux G-Sec

Le Premier ministre Narendra Modi avait lancé le RBI Retail Direct Scheme lancé le 12 novembre 2021, pour fournir un accès unique afin de faciliter l’investissement dans les titres d’État par les investisseurs de détail.

La Reserve Bank of India (RBI) a notifié mardi le programme de tenue de marché visant à promouvoir la participation des particuliers aux titres d’État en fournissant des prix/cotations aux titulaires de comptes de titres directs au détail (RDG) leur permettant d’acheter et de vendre des titres dans le cadre du programme RBI Retail Direct.

Le Premier ministre Narendra Modi avait lancé le RBI Retail Direct Scheme lancé le 12 novembre 2021, pour fournir un accès unique afin de faciliter l’investissement dans les titres d’État par les investisseurs de détail.

Dans ce cadre, pour apporter de la liquidité sur le marché secondaire, un dispositif de tenue de marché, dans lequel les primary dealers seront présents sur la plateforme NDS-OM (segments impairs et Request for Quotes) pendant les heures de marché et répondront aux demandes d’achat/vente des Titulaires de Compte Direct Direct Gilt (RDGAH) a été notifié.

Selon le système de tenue de marché, les primary dealers s’appuieront sur la vérification Know Your Customer (KYC) des titulaires de compte RDG effectuée dans le cadre du système de vente directe au détail.

« Aucune autre vérification KYC n’est requise pour effectuer des transactions avec les titulaires de compte RDG sur le segment RFQ de NDS-OM », a déclaré la RBI.

« NDS-OM », ou Negotiated Dealing Segment – ​​Order Matching, fait référence au système électronique anonyme d’appariement des ordres sur écran de la RBI pour la négociation de titres d’État sur le marché secondaire.

Le segment « Demande de devis (RFQ) » fait référence au système de négociation à l’écran du système NDS-OM de la RBI.

Dans le cadre du programme RBI Retail Direct, les investisseurs particuliers (particuliers) ont la possibilité d’ouvrir un compte Retail Direct Gilt en ligne (compte RDG) auprès de RBI. Ces comptes peuvent être liés à leurs comptes d’épargne.

Les comptes RDG des particuliers peuvent être utilisés pour participer à l’émission de titres d’État et aux opérations du marché secondaire via le NDS-OM sur écran.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.