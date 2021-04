Négociation et investissement

Retail Investing Behemoth examine «de près» le marché de la crypto; En attente de “ plus de clarté réglementaire ”

Exploitant près de 32 millions de comptes de courtage avec plus de 7 billions de dollars d’actifs clients, Charles Schwab affirme qu’ils seront très compétitifs et perturbateurs lorsque cela arrivera.

Charles Schwab regarde «de près» et «prudemment» le marché de la crypto-monnaie, a déclaré jeudi le responsable du courtage, ajoutant qu’ils attendaient plus de conseils des régulateurs avant d’offrir des capacités de crypto sur sa plate-forme.

Il explore le lancement du courtage cryptographique depuis le mois dernier et, comme nous l’avons signalé, il recherche un directeur de la conformité pour son équipe futures et forex qui implique des aspects cryptographiques.

«Nous aimerions voir plus de clarté réglementaire», a déclaré Walt Bettinger, PDG de Schwab, lors d’un appel avec des analystes.

«Et si et quand cela se présente, vous devriez vous attendre à ce que Schwab soit un acteur dans cet espace de la même manière qu’il a joué un rôle dans d’autres opportunités d’investissement à travers le spectre.»

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis n’a pas encore fourni de règles et de réglementations claires concernant les actifs numériques, mais avec Gary Gensler, un ami de la cryptographie, étant le nouveau président, «des conseils et de la clarté» sont attendus bientôt.

L’un des plus grands courtiers de détail et fournisseurs de comptes de retraite du secteur, Charles Schwab a ajouté un record de 3,2 millions de nouveaux clients au premier trimestre de 2021, soit plus de nouveaux comptes que l’ensemble de 2020.

La société a déclaré qu’elle exploitait désormais près de 32 millions de comptes de courtage et détenait plus de 7 billions de dollars d’actifs clients.

Le géant de l’investissement de détail a également déclaré qu’il surveillait de près tout nouveau développement sur le front des régulateurs pour savoir s’ils autorisent un produit axé sur l’investissement basé sur la cryptographie, comme un fonds négocié en bourse (ETF). “Nous reconnaissons un peu, je dirais, eh bien, ce qui se passe”, a déclaré Bettinger.

«Si Charles Schwab, la société, décide de participer au marché de la cryptographie, nous serons très compétitifs, nous serons perturbateurs et nous serons orientés client.»

ANTY

AnTy est impliqué à plein temps dans l’espace cryptographique depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que levée de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.