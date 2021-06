Une enquête de Wells Fargo montre que cette manie spéculative a également suscité l’intérêt des adolescents qui prennent leurs leçons financières sur les réseaux sociaux. Quant à la crypto, 50% des parents disent que leur adolescent en sait plus qu’eux sur le bitcoin.

Cette semaine, les stocks de mèmes sont de retour.

Tout a commencé avec le pompage de Dogecoin (DOGE) après son ajout au principal échange de crypto-monnaie aux États-Unis, Coinbase. DOGE -5,40% Dogecoin / USD DOGEUSD 0,41 $

-0,02 à 5,40 % Volume 8,23 b Changement -0,02 $ Ouvert 0,41 $ En circulation 129,87 b Capitalisation boursière 53,28 b 10 s Retail Meme Mania de retour en bourse, ramènera-t-il les taureaux dans la crypto ? 17 h Daymak, un fabricant de véhicules électriques basé à Toronto, va déployer la première voiture électrique de crypto-exploitation minière 23 h DOGE est répertorié sur Coinbase Pro; L’activité des développeurs Dogecoin sur le réseau connaît une légère hausse

Mais cela s’est surtout vu en bourse.

Le prix de l’AMC a atteint mercredi un nouveau record historique de 72,50 $. La manie de la vente au détail pour les actions de la société AMC Entertainment a été si forte qu’elle a enregistré un volume de 40 milliards de dollars mercredi, ce qui est plus que tout autre stock, y compris Tesla, et plus particulièrement que ce qu’Amazon (AMZN) n’a jamais vu dans son histoire.

Alors que les actions d’AMC montaient en flèche, la société a annoncé de nouveaux avantages pour les investisseurs particuliers, notamment un pot de pop-corn gratuit.

La chaîne de cinémas a lancé un portail sur son site Web pour les investisseurs individuels, qui oblige les actionnaires à s’identifier et à s’inscrire au programme de fidélité de la chaîne qui contient des offres spéciales.

Le commerçant et économiste Alex Kruger l’a comparé à « l’agriculture de rendement dans TradFi », tandis que Jeff Dorman d’Ark Investment a noté :

« C’est exactement ce qui se passe dans les actifs numériques. » “Pour les non informés, la croissance ressemble à du” battage médiatique “, mais je pense que c’est l’avenir des marchés des capitaux – brouillant le fossé entre les clients, les évangélistes et les investisseurs.”

Au cours des cinq derniers mois, les actions de la société AMC qui ont vacillé lors du dépôt de bilan au pire de la crise de Covid ont grimpé de plus de 1 400 %.

Le PDG d’AMC, Adam Aron, a félicité les investisseurs particuliers pour leur soutien. Il a retardé l’assemblée annuelle des actionnaires de la société de plus d’un mois pour permettre à ces investisseurs d’assister à l’événement et de « faire entendre leurs voix importantes ».

Des vents contraires haussiers ?

Ce n’était pas seulement AMC ; Les principaux gains de volume sur le marché traditionnel ont été principalement les actions meme, les investisseurs pariant également sur Blackberry (BB), Express (EXPR), Build-A-Bear Workshop (BBW), Koss Corporation (KOSS) et Nokia (NOK) .

À un moment donné, AMC, BB, BBBY et NOK représentaient 25% du volume sur le NYSE.

$AMC a échangé plus d’appels aujourd’hui que $SPY, $AAPL et $TSLA combinés. laisse… que… putain…. couler…. dans. quelle année pour être en vie – AllDayFaders (@team3dstocks) 2 juin 2021

Certains s’attendent à ce que tant de spéculations aient également des vents contraires haussiers pour la crypto. La manie initiale de la vente au détail des actions AMC et GME a fait son chemin sur le marché des crypto-monnaies en avril et mai, poussant les prix des altcoins à augmenter.

Depuis lors, les prix de la cryptographie ont plafonné, spéculant sur la rotation des bénéfices vers le marché boursier, entraînant un nouveau rallye. Cela signifie que nous pouvons bientôt voir le commerce de détail courir après les pompes sur le marché de la cryptographie.

C’est cette manie spéculative qui a également suscité l’intérêt des adolescents, selon une enquête de Wells Fargo menée auprès de 318 adolescents de 13 à 17 ans et de leurs (304) parents. Cette enquête fait suite au lancement par Fidelity Inestemnt d’un compte de courtage sans commission pour les 13 à 17 ans qui permet la négociation d’actions sur une application mobile.

Un tiers des adolescents déclarent tirer des leçons financières d’Internet et des médias sociaux, tandis que près de la moitié d’entre eux sont plus intéressés par l’investissement, grâce à GameStop (GME).

Quant à la crypto-monnaie, 50% des parents disent que leur adolescent en sait plus sur le bitcoin qu’eux. Cependant, alors que 58 % des adolescents déclarent en savoir plus, seulement 33 % des adolescentes déclarent être mieux informées.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.